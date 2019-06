'Nu er det Arnes tur,' stod der på Socialdemokratiets valgplakat, som var prydet af bryggeriarbejderen Arne Juhl og hang over over hele landet.

Men det blev ikke Arnes tur til at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet tidligere. I hvert fald ikke i første omgang. Og det er Arne Juhl skuffet over.

»Det har jeg det ikke godt med,« siger Arne Juhl, da B.T. fanger ham over telefonen tidlig onsdag morgen.

Han havde netop læst om de seks hovedspor, som regeringsgrundlaget kommer til at hvile på.

Socialdemokratiets store valgløfte om tidlig tilbagetrækning for de nedslidte glimtede ved sit fravær - og står heller ikke nævnt i det 18 sider lange aftaleskrift.

Det mener Arne Juhl, der er én bestemt årsag til.

»Det var jo næsten, hvad man kunne regne med, når De Radikale er med,« siger han.

Den 59-årige sønderjyde har arbejdet, siden han var 16 år. De sidste 39 år har han været på bryggeriet Fuglsang i Haderslev. For tre år siden fik han et nyt knæ. Det andet er mere eller mindre slidt op.

Det bliver ikke 'Arnes tur' til at trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet. Og det er han skuffet over. Vis mere Det bliver ikke 'Arnes tur' til at trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet. Og det er han skuffet over.

Føler du dig ført bag lyset af Socialdemokratiet og Mette Frederiksen?

»Jeg er skuffet, men der skal jo være et flertal bag for at få et forslag igennem, og det var der ikke.«

»Men jeg regner da med, at der kommer til at ske noget senere. Man kan ikke bare udrulle sådan en kampagne og så smide det hele i skraldespanden bagefter,« siger Arne Juhl.

Hvad kommer det til at betyde for dig, at du nu alligevel ikke får muligheden for at trække dig tidligere tilbage?

»Det betyder, at jeg må vente tre et halvt år endnu, før jeg kan gå på efterløn, og til den tid vil jeg være mere nedslidt. Der er meget, jeg kommer til at gå glip af i løbet af den tid.«

Fortryder du, at du lagde navn og ansigt til kampagnen?

»Nej, for det her handler om meget mere end mig. Jeg håber, jeg har været med til at starte en kampagne, som vil være til gavn for andre. For der er mange nedslidte danskere, som har brug for at gå tidligere på pension efter et langt, hårdt arbejdsliv.«

Arne Juhl havde ikke forventet, at en lovændring, der sikrede nedslidte muligheden for at trække sig tidligere tilbage, ville få den store betydning for ham selv, da han ikke forventede, at den ville være trådt i kraft, før han alligevel skulle på efterløn.

Synes du, at Arne Juhl og andre nedslidte fortjener muligheden for, at trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet?

Hvad vil du sige til Mette Frederiksen, nu hvor løftet om muligheden for tidlig tilbagetrækning til de nedslidte ikke er blevet indfriet?

»Jeg vil bede Mette Frederiksen om at tænke på os, der startede med at arbejde, da vi var 18 år gamle. Vi er nedslidte efter et langt, hårdt arbejdsliv med mange tunge løft, og vi vil gerne kunne nyde vores otium - ligesom alle andre.«

»Jeg har haft flere kolleger, som gik af, da de var 65 år og kun fik et eller to år, før de sagde farvel. Jeg synes ikke, det er rimeligt, at vi ikke får mulighed for at få en god afslutning på livet efter at have slidt og slæbt i så mange år,« slutter Arne Juhl.

Mette Frederiksen lover, at hun vil forsøge at lande en aftale, som giver de nedslidte muligheden for at trække sig tidligere tilbage, selvom valgløftet ikke blev en del af den såkaldte 'politiske forståelse' som regeringsgrundlaget er baseret på.