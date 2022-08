Lyt til artiklen

Valgkampen er ikke bare en kamp mellem rød og blå blok. Det er også et politisk slagsmål om, hvem der skal indtage Statsministeriet for blå blok, hvis danskerne stemmer borgerligt.

De Konservatives Søren Pape og Venstres Jakob Ellemann-Jensens veje til Statsministeriet er meget forskellige. B.T. opremser her de to blå kandidaters styrker og svagheder over for hinanden.

De Konservative leder, Søren Pape Poulsen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere De Konservative leder, Søren Pape Poulsen. Foto: Liselotte Sabroe

Søren Papes styrker

'Flinke Søren'

Den konservative partileders fremmeste styrke er, at næsten alle, der møder ham, forhandler med ham og taler med ham, umiddelbart kan lide ham.

»Han er en meget sympatisk person. Han har en positiv udstråling. Rund og mild. Man slår sig ikke på Søren Pape,« siger B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, og fortsætter:

»Personlighed og personlige relationer betyder noget i politik, når man skal peges på som statsminister og lave aftaler,« siger han.

Noa Redington, politisk kommentator og tidligere rådgiver for tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt, er enig.

»Han har 'likeability'. Det, du ser, er, hvad du får. Den egenskab er ubetalelig i politik,« siger Redington.

'Folkets Søren'

Danskerne er ikke i tvivl om, hvem de helst vil have i Statsministeriet af de to kandidater. I en meningsmåling fra YouGov foretaget for B.T. siger 70 procent af danskerne, at de foretrækker Pape frem for Ellemann.

Det er ikke anderledes, hvis man kun ser på de blå danskere. Alle blå partiers vælgere vil helst have Pape frem for Ellemann som statsminister. Bortset fra Venstre, hvor der dog er hele 30 procent, som foretrækker Søren Pape frem for deres egen partiformand.

»Pape er mere folkelig end Ellemann. Han er også fra Jylland, hvor der lige nu er en bølge, der tilsiger, at man så er lidt mere folkelig. Den bølge rider han på lige nu,« siger Noa Redington.

Har samlet De Konservative

Søren Pape har skabt ro i De Konservative, som ellers er et parti, der har været ramt af stærke splittelser og magtkampe løbende, siden Poul Schlüter gik af 1993. Den konservative folketingsgruppe står bag deres formand.

»Det er hård valuta på Christiansborg, at man kan samle sit parti. Det har Pape formået at gøre, siden han blev formand i 2014,« siger Noa Redington.

De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen. Foto: Mads Claus Rasmussen

Søren Papes svagheder

'Svage Søren'

Søren Pape har måske danskernes opbakning, men blandt andre partiledere har han ry for at være svag på ledelse og en halvdårlig politisk forhandler.

»Under coronaen fik de andre partier en oplevelse af, at han kunne køres træt. Der er også en psykologi i politiske forhandlinger, hvor man hæver konfliktniveauet, og hvor Pape har ry for ikke at have is i maven,« siger Joachm B. Olsen.

»De andre blå partier har en lavere tillid til, at Søren Pape kan få deres politik forhandlet igennem, end de har til Ellemann. Man skal kunne samle 90 mandater om sin politik, og der er tvivl om hans evner til at lede en regeringsmaskine,« siger han.

Uerfarent partiapparat

De Konservative har ikke haft magten, siden Schlüter gik af. Der er tilnærmelsesvis ingen i De Konservatives organisation, som ikke skal lære alt op fra grunden, hvis man skal overtage magten.

»Et godt eksempel på sådan et problem var, da SF fik problemer under Thornings regering og forlod regeringen. Man skal forstå, hvordan det er at være i modvind, og kunne stå i orkanens øje, når det er voldsomt. Her har partier som Venstre og Socialdemokratiet en anden pondus og erfaring,« siger Joachim B. Olsen.

Jakob Ellemann-Jensen, formand for Venstre og medlem af Folketinget. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Jakob Ellemann-Jensen, formand for Venstre og medlem af Folketinget. Foto: Thomas Lekfeldt

Jakob Ellemann-Jensens styrker

Flittig og troværdig

Jakob Ellemann-Jensen forspilder aldrig en mulighed for at berige omverdenen om, at han har været soldat og blandt andet gjort tjeneste som kaptajn i Bosnien-Hercegovina. Måske er det derfra, han har sin arbejdsdisciplin.

»Ellemann er meget arbejdsom og slider i det. Manden har turneret landet rundt til vælgerforeninger, virksomheder og trykket hænder med utallige mennesker,«

»Der er også en tillid til, at Jakob Ellemann i langt højere grad kan lede politiske forhandlinger, end Pape kan,« siger Joachim B. Olsen.

»Han har også ry for at være meget troværdig. De andre ledere ville ikke være nervøse ved at låne ham 500 kroner,« siger Noa Redington

Har skabt ro i Venstre

Der er ingen tvivl om, at Venstre står til tilbagegang i forhold til sidste valg. Partiet har også været i total nedsmeltning efter kriserne med Inger Støjberg og Lars Løkke.

»Det har været en frygtelig periode for Venstre, men Ellemann viste, at han kunne tage konflikten med Inger Støjberg,« siger Noa Redington.

»Der kan stadig være lidt tvivl om, hvem der bestemmer i Venstre, men der er ro i partiet nu,« siger Joachim B. Olsen.

Masser af erfaring

Venstre er en kæmpe organisation, som omfatter masser af ansatte og politikere, der meget præcist ved, hvad det vil sige at lede et land. Her står De Konservative svagere.

»Jakob Ellemann-Jensen har erfarne politikere og rådgivere bag sig. Venstre forstår, hvad der skal til for at lede et land. Det er et andet job end at være et politisk parti. Man skal kunne holde til at blive slået på fra alle sider og holde fast i modvind,« siger Joachim B. Olsen og fortsætter:

»Man repræsenterer pludselig hele Danmark. Det forstår Venstres organisation,« siger Joachim B. Olsen.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen. Foto: Martin Sylvest Vis mere Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen. Foto: Martin Sylvest

Jakob Ellemann-Jensens svagheder

'Halvradikale Jakob'

Med tre partier yderst på højrefløjen, som Jakob Ellemann-Jensen er nødt til at sikre sig opbakning fra, så er det et problem for ham, at hans hjerte ikke banker ret meget for udlændingepolitik.

»Han har på mange måder markeret sig godt i det seneste år og profileret Venstre som et liberalt parti, men hans svaghed er netop udlændingepolitikken. Her virker Ellemann nærmest lidt halvradikal. Er der noget, som man ikke kan holde ud på den yderste højrefløj, så er det alt, hvad der minder om Radikale Venstre,« siger Joachim B. Olsen.

'Upopulære Jakob'

Papes store popularitet er Ellemanns udfordring. Som nævnt andetsteds i denne artikel foretrækker danskerne klart Pape som statsminister frem for Venstres leder.

»Han er langtfra så populær som Pape. Det giver sig selv, at det er en udfordring. Men man skal huske, at de andre partiledere også kigger efter, om de tror, en mulig statsminister kan styre en regering og samtidig tilgodese støttepartierne. Her står Ellemann til gengæld stærkere end Pape,« siger Joachim B. Olsen.

»Danskerne skal også lære ham at kende. Jeg tror, mange bliver overraskede, hvis de hører, at han har siddet i Folketinget i ti år. Man kan også sige, at han har brug for denne valgkamp til virkelig at etablere sig hos vælgerne,« siger Noa Redington.