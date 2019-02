'Hvad med mig og min tryghed?' står der på otte-årige Nannas t-shirt.

Hun har selv bestemt, hvad der skulle stå, inden hun med sin mor og storebror gik til demonstration i Kalvehave Havn.

»Det bliver enormt utrygt at have børn her. Jeg er bange for, hvad de kan blive vidner til,« siger Nannas mor, Camilla Laismøde.

Nanna og hendes familie er bare tre af flere hundrede beboere i Kalvehave, der har stillet sig op for at møde politikerne fra Folketingets udlændinge- og integrationsudvalg, som onsdag mødes med politiet i området og tager færgen ud til Lindholm for at se nærmere på øen, der skal huse over 100 kriminelle og afviste asylansøgere.

En anden vred borger i den anden ende af aldersspektret er Connie Hansen. Hun står med et skilt med teksten: 'Skam jer, regering og Dansk Folkeparti'.

Og hun går straks verbalt til angreb på formanden for integrationsudvalget, Martin Henriksen (DF), da politikerne vender tilbage til Kalvehave efter at have besigtiget Lindholm.

»Ændrer det noget, at vi står her i dag?«

»Nej, beslutningen står ved magt, fordi vi mener, det er til gavn for hele landet,« siger Martin Henriksen. »Men hvis der er tre eller seks betjente derovre, og 50 asylansøgere har lyst til at gøre oprør, hvad gør man så?«

»Der skal være sikkerhedsrum og hurtige udrykninger,« siger Martin Henriksen, mens Connie Hansen ryster opgivende på hovedet.

Hun tror ikke på det, og det samme gælder næsten halvdelen af Kalvehaves befolkning, der er mødt op i regnslag, dynejakker, duggede briller og med fugtige skilte for at vise deres utilfredshed, selv om det regner og er bidende koldt.

De er mødt op for at kæmpe til det sidste for deres elskede lokalområde.

Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Foto: Jens Nørgaard Larsen

På skiltene står der tekster som: 'Kalvehave tages som gidsel', 'Dyrt, dumt, dårligt' og 'Hus sælges - eller overfaldsalarm søges'.

Langt de fleste af demonstranterne er pæne, midaldrende borgere over 50.

En af dem siger, at sidst hun deltog i en demonstration, var, da Ritt Bjerregaard (S) var undervisningsminister. Det er godt 40 år siden.

»Jeg forstår godt, det skaber stor frustration. Uanset hvor i Danmark vi placerer et udrejsecenter, vil det skabe stor utilfredshed. Ingen vil jo have det,« siger Martin Henriksen.

»Vi ville helst have, at asylansøgerne slet ikke kunne forlade øen, men det er der ikke flertal for. Og en af grundene til, at det bliver så dyrt, er, at vi skal optage flere elever på Politiskolen for at imødekomme borgernes bekymringer.«

Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Foto: Jens Nørgaard Larsen

En anden DF-profil, gruppeformand Peter Skaarup, mener, at beboerne i Kalvehave skal være glade, fordi de får Danmarks bedste politibeskyttelse. Han har ikke været på Lindholm før og er begejstret efter at have taget den i øjesyn.

»Øen er perfekt til formålet,« mener han.

Men beboerne ryster på hovedet:

»Det er en meget dårlig idé, at Lindholm skal laves om til en flygtningeø. Det belaster vores område, og vi vil jo gerne have tilflyttere hertil. Tre hushandlere er gået tilbage her i Kalvehave, siden beslutningen blev truffet. Og vi synes også, det er meget dyrt. Det kommer til at koste omkring 1,8 mio. pr. år pr. person, 750 mio. i alt. Huspriserne falder, og vores huse bliver umulige at sælge,« siger Eyvind Jensen, der købte hus i Kalvehave for fem år siden.

Gunhild Jensen, en anden Kalvehave-beboer, stemmer i:

»Vi frygter indbrud og tyverier. Vi har kun én forretning, en Dagli' Brugs, og når de bliver trætte af tyverier i den, så lukker den sikkert. Så har vi ingen butik i Kalvehave længere.«

Joachim Brix-Hansen, der er talsmand for Facebook-gruppen 'Nej til udrejsecenter Lindholm', siger:

»Vi er meget bekymrede. Seks betjente kan slet ikke styre 125 asylansøgere. Færgen kommer til at sejle i døgndrift, og der er 94 busafgange fra området. Vi er et af Danmarks store turistområder med 400 lystbåde i haven, 120 sommerhuse og en stor campingplads. Alt det vil jeg gøre politikerne opmærksomme på,« siger Joachim Brix-Hansen.