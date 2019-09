Hans skridt hen foran den forsamlede presse var muligvis tunge. Og det kan godt være, hans øjne var røde, og at hans stemme flere gange knækkede lidt over.

Alligevel havde Kristian Jensen på sin vej fra hotellet i Brejning og hen foran de rullende kameraer lørdag overskud til at stoppe op, finde sin mobiltelefon frem og tage et billede.

I et interview med P4 Midt & Vest fortæller Kristian Jensen - der lørdag meddelte, at han trækker sig som næstformand for Venstre - hvorfor han valgte at tage netop det billede.

Han forklarer, at han på vejen hen foran samlingen af journalister og kameraer tænkte, at det var sidste gang, han skulle stå foran pressen på den måde.

Sådan så det ud, da Kristian Jensen lørdag tog et bilelde af den forsamlede presse foran Hotel Comwell i Brejning nær Vejle. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Sådan så det ud, da Kristian Jensen lørdag tog et bilelde af den forsamlede presse foran Hotel Comwell i Brejning nær Vejle. Foto: Mads Claus Rasmussen

Billedet er derfor til hans eget personlige arkiv.

Og det er ikke noget, han umiddelbart har tænkt sig at dele på de sociale medier.

»Det er bare, så jeg kan huske, hvordan det er at gå hen foran sådan en flok glubske journalister. Det må være næsten være sådan, de i Frankrig følte det, når de gik hen til guillotinen. Men jeg gjorde det jo af egen fri vilje, fordi det var min beslutning at stoppe. Det var min beslutning, at vi skulle have det rensnit,« fortæller han til P4 Midt & Vest.

Der var en tydeligt berørt Kristian Jensen, der lørdag fortalte, at han trækker sig som næstformand for Venstre.

Særligt da han blev spurgt til, hvor stor en skuffelse det er, at han aldrig bliver formand - efter han har været næstformand i ti år - knækkede hans stemme over:

»Det er der slet ikke ord til at beskrive,« sagde han, før han fortsatte:

»Men det er sådan, at man skal træffe de valg, der er, når situationen er der.«

Også Lars Løkke Rasmussen trak sig lørdag fra posten som partiets formand. Venstre skal dermed på et ekstraordinært landsmøde den 21. september finde en ny formand og næstformand.