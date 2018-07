Hvis du til daglig er lidt træt af at høre på politikernes evindelige skænderier, så skal du virkelig nyde disse uger i fulde drag.

For de er helt stille.

Så stille, at man kan blive helt bekymret.

Jeg ringede til Socialdemokratiets og Venstres pressetjenester for at høre, hvad der sker.

»Der sker ingenting. Ikke noget, vi har hørt om, i hvert fald,« lød det begge steder.

Sommerperioden plejer ellers at være et godt tidspunkt for anden- og tredjerækkespolitikere til at sende prøveballoner op og få lidt opmærksomhed, som de ikke kan få til daglig, når de store partiers politikmaskiner kører for fuld kraft. Men det er der heller ikke noget af.

»Vi er tæt på et valg. Folk har fået at vide, at de skal slappe lidt af. Der skal ikke fyres noget vildt af,« siger Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht, som i øjeblikket er i gang med at male sit hus hjemme i Adsbøl uden for Gråsten.

Han er en af de politikere, der plejer at få sommertjansen med at tale med alle journalister om hvad som helst i nogle uger. Og han ved en del om, hvad der kan gå galt lige pludselig.

»Sidste sommer endte en pressemeddelelse fra Vejdirektoratet med at blive en kæmpe sag. Nemlig at transportminister Ole Birk Olesen (LA) havde besluttet, at der ikke længere skulle være motionsløb på Storebæltsbroen. Det var der mange politikere, også borgerlige, der syntes var helt vanvittigt. Og hvis regeringsmagten skifter, kommer broløbet selvfølgelig tilbage. Men Ole Birk havde nok ikke regnet med, at der ville blive skrevet så meget om det. Og det ville der jo heller ikke, hvis det ikke var i sommerperioden,« siger Benny Engelbrecht.

Sommertjansen, hvor en politiker ene mand/kvinde skal stå på mål for alle henvendelser fra pressen, kan godt være hård, men det er også der, yngre politikere på vej op beviser, at de kan noget.

»Man skal kunne springe ind i alt. Man har måske tre stikord på en gul Post-it-sticker, og så skal man kunne snakke om det i otte minutter på TV2 News,« siger Benny Engelbrecht, der også fastslår, at det er vigtigt at holde hovedet koldt i sommervarmen, når journalisterne ringer.

»Det kræver en vis rutine og evne til at improvisere. Men det er også vigtigt at kunne sige fra og forklare journalisterne, at den sag behøver vi ikke at kommentere på. Det er nok den vigtigste evne – at kunne sige nej til forskellige medier 10 gange i løbet af en dag.«

Heldigvis kræver det job ikke, at man møder op på arbejdspladsen Christiansborg, men kan passes hjemmefra. Inde på Borgen sider typisk en pressemedarbejder, og de to er i kontakt i dagens løb.

»Det fede er, at journalisterne også står lidt senere op om sommeren. TV2 News begynder først kl. 7.00, og P1 Morgen kl. 8.00. Jeg plejer at stå op kl. 5.30, og nu kan jeg vente til 6.30. Jeg snakker med medarbejderen i pressetjenesten om, hvad der sker derude, ca. kl. 9.00, og så sms'er vi i løbet af dagen.«

Men det er ikke bare journalisterne, der har svært ved at finde politikerne. Det gælder også den anden vej:

»Journalisterne er jo heller ikke på Borgen. Hvis man prøver at gå hen på en avisredaktion med en god historie, er der gabende tomt,« siger Benny Engelbecht.