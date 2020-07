Usårlig. Suveræn. Opsigtsvækkende.

Det er bare nogle af de mærkater, politisk kommentator Lars Trier Mogensen sætter på statsminister Mette Frederiksen, efter at hun i en ny måling eftertrykkeligt cementerer sin position som regeringens suverænt mest populære minister.

»Mette Frederiksen er blevet så populær, at det næsten møder kritik, hvis man kritiserer hende. Det tror jeg, at mange har oplevet: Hvis man over for venner eller familie har kritiseret hende for eksempelvis genåbningen, så reagerer folk ved at forsvare hende og rette kritikken et andet sted hen,« siger Lars Trier Mogensen.

Mette Frederiksen har, siden corona-krisen ramte Danmark i marts for fuld styrke, lagt nye alen til sin i forvejen høje popularitet.

Statsminister Mette Frederiksen (S) på sit kontor på Christiansborg. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Statsminister Mette Frederiksen (S) på sit kontor på Christiansborg. Foto: Asger Ladefoged

Og i den nye måling, som YouGov har foretaget for B.T., indtager hun for anden måling i træk en suveræn førsteplads med 3,91 point ud af 5 mulige.

Scoren betyder, at vælgerne uanset partifarve tenderer mod at synes 'godt' om landets statsminister.

Det er opsigtsvækkende, mener Lars Trier Mogensen.

»Det var forståeligt, at hendes popularitet var høj under selve nedlukningen, hvor hendes ageren blev opfattet som resolut og indiskutabel rigtig.«

Målingen: Se alle ministrene her Uanset dine politiske præferencer, hvad synes du så om følgende ministre? (Skala. 1: Meget dårligt. 2: Dårligt. 3: Hverken godt eller dårligt. 4: godt. 5: Meget Godt) 1 Stasminister Mette Frederiksen: 3,91 point (Maj: nummer 1 med 3,90 point) 2 Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke: 3,39 point (Maj: nummer 2 med 3,45 point) 3 Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye: 3,39 point (Maj: nummer 4 med 3,36 point) 4 Finansminister Nicolai Wammen: 3,36 point (Maj: nummer 3 med 3,39 point) 5 Justitsminister Nick Hækkerup: 3,33 point (Maj: nummer 5 med 3,33 point) 6 Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil: 3,22 point (Maj: nummer 7 med 3,23 point) 7 Forsvarsminister Trine Bramsen: 3,19 point (Maj: nummer 8 med 3,22 point) 8 Udenrigsminister Jeppe Kofod: 3,15 point (Maj: nummer 9 med 3,20 point) 9 Social- og indenrigsminister Astrid Krag: 3,14 point (Maj: nummer 6 med 3,32 point) 10 Skatteminister Morten Bødskov: 3,13 point (Maj: nummer 10 med 3,18 point) 11 Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard: 3,10 point (Maj: nummer 11 med 3,17 point) 12 Erhvervsminister Simon Kollerup: 3,10 point (Maj: nummer 19 med 3,03 point) 13 Transportminister Benny Engelbrecht: 3,08 point (Maj: nummer 13 med 3,09 point) 14 Fødevare- og ligestillingsminister Mogens Jensen: 3,06 point (Maj: nummer 12 med 3,11 point) 15 Uddannelses- og forskningsminister Ane Halboe-Jørgensen: 3,06 point (Maj: nummer 14 med 3,09 point) 16 Boligminister Kaare Dybvad: 3,04 point (Maj: nummer 15 med 3,08 point) 17 Udviklingsminister Rasmus Prehn: 3,00 point (Maj: nummer 18 med 3,04 point) 18 Klima- og energiminister Dan Jørgensen: 2,95 point (Maj: nummer 16 med 3,08 point) 19 Miljøminister Lea Wermelin: 2,89 point (Maj: nummer 17 med 3,05 point) 20 Kultur- og kirkeminister Joy Mogensen: 2,49 point (Maj: nummer 20 med 2,69 point) Kilde: YouGov for B.T. Undersøgelsen er baseret på interview med 1.239 repræsentativt udvalgte personer over 18 år fra YouGov Panelet i perioden 2. til 6. juli 2020. Stikprøven er repræsentativ på køn, alder, geografi samt stemmeafgivelse ved valget den 5. juni 2019. Den maksimale usikkerhed i undersøgelsen er +/- 2,8 procentpoint.

»Men det er opsigtsvækkende, at hun kan fastholde og endda lægge lidt til sin popularitet under den meget vanskeligere genåbning, hvor regeringen har haft en langt mere vaklende kurs de seneste uger,« siger han.

Tre ud fire danskere – helt præcis 76 procent – mener ifølge en juli-måling fra YouGov, at Mette Frederiksen har håndteret corona-epidemien 'godt' eller 'meget godt'.

60 procent mener, at statsministeren har håndteret genåbningen 'godt' eller 'meget godt'.

Selv om danskernes tillid til Mette Frederiksens håndtering af corona-epidemien under et er højere end til hendes håndtering af genåbningen, fastholder hun altså sin høje popularitet.

Pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet tirsdag 10. marts 2020. Dagen efter lukkede statsminster Mette Frederiksen Danmark ned. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet tirsdag 10. marts 2020. Dagen efter lukkede statsminster Mette Frederiksen Danmark ned. Foto: Liselotte Sabroe

Det kan meget vel skyldes, at hun med sin resolutte nedlukning har sat så meget politisk kapital og popularitet ind på kontoen, at hun har flyttet sig op i en liga, hvor danskerne ikke lader deres billede af statsministeren anfægte af detaljer og processer, vurderer Lars Trier Mogensen.

»Tiltroen til, at Mette Frederiksen også vil kunne klare andre kriser, er stor. Når hun kunne lede Danmark gennem den største krise i Danmark i fredstid med sikker hånd, så kan hun sikkert også klare andre mindre kriser, der måtte komme, lyder danskernes ræsonnement. Proportionerne har ændret sig i dansk politik. Nu virker kritik af de fleste andre ting som fnidder.«

Samtidig har hun meget klogt trukket sig tilbage fra rampelyset under den svære genåbning, bemærker Lars Trier Mogensen.

»Da de klare beslutninger skulle træffes, var hun meget synlig på pressemøder nærmest hver anden dag. Under den vaklende genåbning er hun næsten forsvundet fra scenen.«

Politisk kommentator Lars Trier Mogensen. Foto: Jon Wiche Vis mere Politisk kommentator Lars Trier Mogensen. Foto: Jon Wiche

»Hun har smøget sig uden om den oplagte kritik. Og hun kan komme af sted med det, fordi regeringens og hendes fortælling om, at det var rigtigt at lukke ned, har sat sig så solidt i danskerne.«

Men selv en Mette Frederiksen har en akilleshæl.

Hvis det ikke lykkes regeringen at lande en aftale om tidlig pension til herostratisk berømte 'Arne' og andre nedslidte danskere efter sommerferien, vil Mette Frederiksen komme under massiv beskydning for løftebrud, pointerer Lars Trier Mogensen.