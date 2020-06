En række politikere kan ikke sætte navn og titel på hende ud fra et billede, og knap en tredjedel af danskerne kender hende ikke.

Men hvad kan være grunden til, at uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen er så ukendt?

Ifølge hovedpersonen selv er der få konflikter blandt partierne på hendes område – og konflikter er noget, der skaber gode overskrifter.

»Det præger selvfølgelig, hvor mange gange jeg kommer på forsiden af din avis,« siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Ane Halsboe-Jørgensen, da hun blev præsenteret som minister 27. juni 2019. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Ane Halsboe-Jørgensen, da hun blev præsenteret som minister 27. juni 2019. Foto: Liselotte Sabroe

Spørgsmålet er så, hvad hun har lavet, siden hun overtog ministerstolen?

Et af hendes lovforslag går ud på at forbyde civile at sende raketter op i det ydre rum.

Det lyder spændende, og hun må have raketter på nethinden, for på hendes kontor kan man ikke undgå at lægge mærke til den ikoniske røde raket fra Tintin-tegneserien.

Men det må vente, for hun vælger først at fremhæve noget andet:

Ane Halsboe-Jørgensen under debat i Folketinget. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Ane Halsboe-Jørgensen under debat i Folketinget. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg har forsøgt at sætte et socialdemokratisk aftryk på en ministerstol, hvor der ikke har siddet en socialdemokrat i to årtier,« siger hun og nævner sin første gerning som minister.

Her omfordelte hun i august sidste år 127,5 millioner kroner til pædagoguddannelsen. Penge, som blev taget fra den tidligere regerings planlagte talentprogram, der blev droppet.

Desuden har hun prioriteret forskningsprojekter med et klimavenligt fokus og stoppet den tidligere regerings besparelser på uddannelser, fortæller hun.

Når hun er ukendt for knap en tredjedel af danskerne, kan det hænge sammen med, at hun sjældent er i medierne sammenlignet med andre ministre.

Ane Halsboe-Jørgensen er også Danmarks minister for det ydre rum. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Ane Halsboe-Jørgensen er også Danmarks minister for det ydre rum. Foto: Mads Claus Rasmussen

En del af forklaringen skal ses i, at Socialdemokratiet har nogle helt klare mærkesager, hvor partiet har givet løfter, og som derfor skal være fokus i denne valgperiode:

Velfærd, tidlig pension til nedslidte, børn, klima, udlændinge og integration, balance mellem land og by samt arbejdspladser.

Mærkesager, som ligger hos andre ministre – ikke hos Ane Halsboe-Jørgensen.

Alligevel mener ministeren, at det ikke skygger for hendes område. Hun mener derimod, at hun bidrager til de mærkesager.

»For eksempel er det en målsætning for Mette Frederiksen at være børnenes statsminister. Pædagoguddannelsen ligger her. Så er det jo et bidrag ind i at være børnenes statsminister at have en uddannelsesminister, der har fokus på pædagoguddannelsen,« forklarer hun og tilføjer:

En del af jobbet består i at uddele priser. Her ankommer hun med kronprinsesse Mary til uddelingen af EliteForsk-priser i Operaen. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere En del af jobbet består i at uddele priser. Her ankommer hun med kronprinsesse Mary til uddelingen af EliteForsk-priser i Operaen. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Det samme gælder klimadagsordenen. Vi når ikke i mål med klimaudfordringerne, medmindre vi forsker og opfinder nye ting. Ergo er det min opgave i forhandlingerne om forskningsreserven at sætte et grønt præg, hvilket jeg har gjort.«

Hun erkender, at der er plads til forbedring, når det gælder at gøre opmærksom på sig selv og sin politik, så den sidste tredjedel af befolkningen også lærer hende at kende.

»Når jeg ser din måling, kan jeg da godt se, at det kunne gå endnu bedre med det.«

Hvad er så historien bag lovforslaget om at forbyde raket-opsendelser?

»Det er et element af min gerning, som sjældent får lov at shine. Nemlig det at være rumminister. Vi har et forslag om at regulere, hvornår civile må sende raketter op i mere end tre kilometers højde,« siger hun og tilføjer:

»Det handler om, at vi ikke skal have raketter i hovedet.«