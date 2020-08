Sundhedsminister Magnus Heunicke har tirsdag været i samråd for at give et overblik over covid-19-situationen.

Per 18. august er der håndsprit svarende til to år til sundheds- og plejesektoren i Danmark.

Det siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) tirsdag på et samråd om covid-19 med fokus på værnemidler.

Han tilføjer desuden, at der er handsker svarende til cirka ti uger. Der er kitler til omkring halvandet år. Der er visir og beskyttelsesbriller til 11 måneder samt mundbind og forskellige åndedrætsværn til mellem omkring fem måneder og op til årevis afhængigt at typer.

- Den nationale lagerbeholdning dækker behovet i sundheds- og plejesektoren nu og fremad. Og den har også kunnet hjælpe i akutte situationer.

- Det har vi set med blandt andet smitteudbruddet i Aarhus, hvor der var mangel på mundbind, siger ministeren.

Han konstaterer desuden, at det private marked følger fint med i forhold til at levere eksempelvis mundbind. Netop mundbind er nu påkrævet for at benytte den offentlige transport.

Samrådet er indkaldt på foranledning af Venstres Jane Heitmann. Hun har bedt ministeren oplyse om "værnemiddelsituationen under coronaforløbet fra januar 2020 og frem".

Hun hæfter sig ved, at der undervejs har været problemer med at skaffe værnemidler. Som eksempel nævner hun regionerne, som på et tidspunkt købte fyrværkeribriller for at dække behovet.

Hun kritiserer ministeren for i marts at have udtalt, at der ikke var stor mangel på værnemidler i Danmark. Det svar var ikke korrekt, mener Heitmann.

