33 tidligere og nuværende embedsmænd er for nylig stået frem i mediet Zetland med fortællinger om et hårdt arbejdsmiljø, hvor kun de stærkeste overlever. Nogle gange må selv de give op.

Sidste år forlod hele 27 procent departementerne i de forskellige ministerier i Danmark. Det er det højeste tal i ti år.

Historierne har nu fået flere departementschefer til at opfordre de pressede embedsmænd til at gøre oprør, alt imens de selv påtager sig en del af ansvaret.

Det skriver Zetland i en ny artikel.

»Vi smider talent væk, når vi forventer, at alle har lyst til at arbejde på den der lidt tossede måde. Det er ikke et problem, at nogle sager haster. Problemet er, at det hele haster hele tiden,« siger Sophus Garfiel, departementschef hos Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet, til mediet og fortsætter.

»Og det behøver ikke altid at haste. Man kan godt kæmpe imod.«

Sophus Garfiel er blot én af flere departementschefer, der i artiklen ganske usædvanligt opfordrer embedsmænd til at sige fra over for et betændt arbejdsmiljø, hvor alting haster – og hvor tiden aldrig er ens egen.

Det viser flere eksempler fra miljøet.

Eksempler, hvor en tidligere embedsmand blandt andet måtte forlade sin venindes bryllup flere gange for at tage sig af hastesager.

I et andet tilfælde mærkede en embedsmand stressen, da ordene på hendes computer begyndte at danse, mens hun forsøgte at udføre sit arbejde.

Lyt til B.T.s politiske podcast 'Slottet og Sumpen' her.