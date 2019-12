Forsvarsminister Trine Bramsen (S) valgte tirsdag ved et pressemøde at sige farvel til en direktør og chef i departementet i forbindelse med to sager om svindel.

Forsvarsministeriets departementschef, Thomas Ahrenkiel, fredes dog efter nok en møgsag.

Det er direktøren i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, som fritages for tjeneste efter de to sager om svindel.

I den seneste sag fra 2018 er to personer blevet politianmeldt, da der er blevet fundet fejl i 54 af 64 indkøb i styrelsen.

I den første sag fra 2016 er der fem politianmeldte personer. To af dem er civilt ansatte i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og mistænkes for at have modtaget bestikkelse for henholdsvis 35.000 kroner og 1,7 millioner kroner.

Forsvarsminister Trine Bramsen fik først nys om de store problemer i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse onsdag aften. Departementet, som Thomas Ahrenkiel er chef for, havde allerede fået besked om de potentielle skandaler allerede i april måned.

Derfor bad Trine Bramsen sin nærmeste embedsmand om en redegørelse, som skulle laves over weekenden. Thomas Ahrenkiel har i redegørelsen slået fast, at han burde have informeret ministeren tidligere:

'Jeg må på baggrund af redegørelsen konkludere, at du burde have været informeret om sagen væsentligt tidligere, end det rent faktisk skete. Du blev således først den 4. december 2019 om aftenen orienteret om en sag, som du rettelig burde have været orienteret om i forbindelse med, at du tiltrådte som forsvarsminister,' skriver Ahrenkiel, hvis rolle ministeren gentagne gange under tirsdagens pressemøde blev spurgt ind til.

Det er dog ikke første gang, den tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste skal stå skoleret i en sag.

I 2018 blev han kritiseret i et notat fra Kammeradvokaten, da han i 2016 havde deltaget i et møde, hvor hans kæreste - og nuværende hustru - fik sig en pæn lønforhøjelse.

Thomas Ahrenkiel, der er Ridder af Dannebrog og medlem af den hemmelighedsfulde Bilderberggruppe, havde dog inden lønforhandlingerne fortalt landets øverste embedsmand, Statsministeriets departementschef Christian Kettel Thomsen, om forholdet.

Derfor slap Thomas Ahrenkiel for yderligere i påtale i sagen, hvor kæresten fik et engangsbeløb på 75.000 kroner og en lønstigning på 1.500 kroner månedligt, da han handlede i god tro, som Kammeradvokaten slog fast.