Berlingske kan løfte sløret for mails, hvor departementschef affejer Søren Brostrøms indvendinger 11. marts.

E-mails peger på, at direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm og faglig direktør i Statens Serum Institut Kåre Mølbak tilsyneladende blot blev orienteret om den vidtgående nedlukning af samfundet, som statsminister Mette Frederiksen (S) annoncerede om aftenen 11. marts.

Det skriver Berlingske, der har fået fat i flere dokumenter fra en korrespondance tidligere samme dag mellem Søren Brostrøm og departementschefen i Sundhedsministeriet, Per Okkels.

Efter at Søren Brostrøm i en mail til Per Okkels 11. marts, som B.T. tidligere har beskrevet, havde udtrykt, at han ikke kunne anbefale en nedlukning af blandt andet skoler og daginstitutioner, svarede departementschefen således i en e-mail:

- Som jeg hører det, er vi på vej mod en beslutning om fire uger i streg dækkende perioden til og med påsken.

- I den forbindelse er det vel vanskeligt ud fra et snævert sundhedsfagligt perspektiv at se en negativ effekt af tiltaget.

- Proportionalitetsprincippet i de første uger har jeg således undladt og overladt til en regeringsbeslutning, lyder det fra Per Okkels i e-mailen.

E-mailen fra Søren Brostrøm var et svar på en mail, som Per Okkels havde sendt til Kåre Mølbak og Søren Brostrøm, der handlede om den kommende nedlukning på grund af spredningen med coronavirus.

Dokumenterne, som Berlingske har bedt flere eksperter om at vurdere, peger ifølge mediet entydigt på, at regeringen traf beslutningen på egen hånd og først bagefter informerede de relevante sundhedsmyndigheder.

Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedspolitik ved Syddansk Universitet, siger, at Per Okkels "fejer ham (Søren Brostrøm, red.) ned ad brættet".

- Departementschefen vælger ikke at gøre regeringen opmærksom på Brostrøms advarsler. Det kan ikke læses anderledes.

- Den sundhedsfaglige vurdering bliver ikke forelagt regeringen, og en sådan indvending fra landets højeste sundhedsmyndighed bør regeringen være bekendt med, siger Kjeld Møller Pedersen til Berlingske.

Kåre Mølbak har over for Politiken tidligere fortalt, at han ikke delte Søren Brostrøms bekymringer om at lukke blandt andet skoler og daginstitutioner.

/ritzau/