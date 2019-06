Stylisten og frisøren Dennis Knudsen er en del af B.T.'s kendispanel, Kendte Stemmer, der løbende kommenterer valgkampen.

Han fulgte intenst med i aftenens partilederdebat på DR1.

Og selvom der blev sagt en masse gode ting, så er det stadig en vælger, som er i tvivl om, hvor krydset skal sættes. Her er hans reaktion

Det gjorde mig vred, da...

»Rasmus Paludan begynder at råbe for højt, og det gør mig endnu mere vred, når jeg tænker over, at han reelt koster vores samfund så mange penge, fordi han skal have beskyttelse fra politiet. Politiet kunne bruge deres kræfter så mange andre steder, hvor der er brug for det til at stoppe vold og indbrud osv. Jeg vil sige, at det er katastrofalt, at han ikke kan bevæge sig over det hele i sikkerhed. Han skal have sin frihedsret til at tale, men så må han også tage konsekvensen af det.«

Det fik mig til at smile/grine, da...

»TV-værten Kim Bildsøe Lassen til sidst lavede en opdatering, om hvordan partierne og politikerne har været over det hele i løbet af valgkampen. Det er sådan lidt, at jeg har det inde i mit hoved. Politikerne er lidt over det hele lige nu. Der bliver kastet så mange tal ud, og det rammer på deres troværdighed, fordi man ikke kan følge op på det.«

Debattens stærkeste argument kom, da...

»...der blev snakket om cigaretpriserne. Jeg synes, det er forfærdeligt, at så mange unge starter med at ryge. Jeg må indrømme, at det er svært at være lyttende til de unge om et så vigtigt emne som klima, når de kan være så ubegavede at tage en cigaret i munden. Både Morten Østergaard og Uffe Elbæk var specielt skarpe på det, fordi de vil have priserne op til priser ligesom i Norge omkring 90 kroner. Hvis man får en KOL-lunge på grund af cigaretter, så må man være selvbetalende, og jeg synes, at man skal belønne dem, som ikke har røget, når de er 18 år.«

Kendte Stemmer B.T. har allieret sig med en række kendte, som har takket ja til at udgøre B.T.s kendispanel under valgkampen. De vil, løbende og på skift, kommentere debatter, politikere, partier, valgløfter, og hvad der ellers er iøjnefaldende og omdiskuteret under valgkampen. Kendispanelet består af: Tv-værten Bubber

Sangerinden Julie Berthelsen

Kendisfrisøren Dennis Knudsen

Skuespiller og filminstruktør Charlotte Sachs Bostrup

Tidligere topcykelrytter Chris Anker Sørensen.

Det var tåkrummende pinligt, da....

»Pernille Vermund og Pernille Skipper begyndte at råbe af hinanden. Man ved, at vi har en eksport i landbruget, hvor vi får rigtig mange penge i landet. Vi har et dyrevelfærd, som på ingen er, hvor det skal være endnu, men det er stadig markant bedre i mange andre lande, så at skære ned på den danske produktion ville ikke være klogt. Der giver jeg Vermund ret.«

Det overraskede mig mest, da...

»Klaus Riskær Pedersen talte om nogle af hans idéer. Jeg synes, at han har nogle facts, som er meget konkrete og meget håndgribelige. Men samtidig har jeg meget svært ved at lytte til ham, når han, som han selv nævner i dag, har begået kriminalitet tidligere.«

Han/hun gjorde det bedste indtryk, fordi...

»Jeg vandt meget stor sympati for Mette Frederiksen i dag. Hun imponerede mig meget. Hun sluttede af med, at der skal stilles krav til indvandrere, der kommer her. At de kan løfte ansvaret sammen med os. Vi har ikke midlerne til at hjælpe dem, før vi har fået styr på vores egne ting såsom politiet, børnehaverne, psykiatrien, og alle de andre ting. Mette Frederiksen er gennem hele valgkampen vokset hos mig. Men selvom jeg har fulgt meget med i valgkampen, så er jeg stadig virkelig i tvivl om mit kryds. «

»Det er virkelig svært at finde ud af, hvem der er rød og blå. Jeg synes, at man på nuværende tidspunkt burde gøre noget meget mere basalt. Jeg synes, at politikerne skulle prøve en løgnedetektortest og svare på 200 spørgsmål, fordi så kommer vi uden om en tv-manipulation.«