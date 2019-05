Stylist og kendisfrisør Dennis Knudsen er en del af B.T.'s kendispanel, Kendte Stemmer, der løbende kommenterer valgkampen.

Han er ikke i tvivl om, hvem der klarede aftenens partilederrunde på TV 2 bedst, og særligt en politiker fandt han pinlig.

Det gjorde mig vred, da...

»... de taler i munden på hinanden. Der går børnehave i den, og det er uprofessionelt, når de ikke respekterer hinandens taletid.«

Det fik mig til at smile/grine, da...

»... jeg så Klaus Riskjær stå der. Jeg kan ikke lade være med at blive påvirket af hans fortid. Jeg ved jo, hvad han har siddet i spjældet for og gjort, så jeg synes, det er svært at se på, at han nu stiller op til Folketinget.«

Debattens stærkeste argument kom, da...

»... Pernille Vermund sagde, der skal være en lægelig vurdering af pensionsalderen. Jeg synes ikke, at folk skal slæbes igennem systemet og Borgerservice. Der kan spares i det offentlige, ved at det bliver en lægelig vurdering, om man skal gå tidligere på pension eller ej. Jeg har venner og bekendte, der har prøvet at blive trukket gennem systemet, og det er meget opslidende og koster meget.«

Kendte Stemmer B.T. har allieret sig med en række kendte, som har takket ja til at udgøre B.T.s kendispanel under valgkampen. De vil, løbende og på skift, kommentere debatter, politikere, partier, valgløfter, og hvad der ellers er iøjnefaldende og omdiskuteret under valgkampen. Kendispanelet består af: Tv-værten Bubber

Sangerinden Julie Berthelsen

Kendisfrisøren Dennis Knudsen

Skuespiller og filminstruktør Charlotte Sachs Bostrup

Tidligere topcykelrytter Chris Anker Sørensen.

Det var tåkrummende pinligt, da....

»... Uffe Elbæk talte grøn politik. Jeg synes ikke, det er berettiget, det han siger om vores landbrug. Han står og siger, vi bare skal være grønnere og grønnere, og det er da korrekt, men det skal gøres på den rigtige måde. Jeg går ind for det grønne, men for ham er det som om, at det bare er at gøre det. Vi har jo også et problem, hvis vi ikke får produceret i det danske landbrug.«

Det overraskede mig mest, da...

»... Lars Løkke ikke rakte fingeren op og gik i rette med Cecilie Beck i forhold til spørgsmålet om Paludans mandater. Lars Løkke ville ikke ville svare på, om han ville bruge Paludans mandater eller ej.«

Han/hun gjorde det bedste indtryk, fordi...

»Det synes jeg faktisk, Pernille Vermund gjorde. Hun var meget håndgribelig i sine argumenter om sin udlændingepolitik: At folk skal have lov at være her, hvis man opfører sig ordentligt. Man skal være selvforsørgende, og man skal tilpasse sig vores danske samfund. Hun er ikke bare en, der rækker hånden op, da man skulle svare på, hvem der var grønnest. Der markerer hun sig ikke bare for at få stemmer, men hun blandede sig i debatten med gode, saglige ting.«

Statsminister Lars Løkke Rasmussen udskrev tirsdag den 7. maj folketingsvalg fra Folketingets talerstol.

Valget skal afholdes på grundlovsdag den 5. juni, og dermed kommer valgkampen til at vare 29 dage.