For blot få måneder siden havde denne selfie været utænkelig.

Den nordkoreanske diktator, Kim Jong-un, poserer med et stort smil sammen med Singapores udenrigsminister, Vivian Balakrishnan.

#Jalanjalan #guesswhwere? pic.twitter.com/oVOk8UuqlC — Vivian Balakrishnan (@VivianBala) 11. juni 2018

Det er første gang siden 2011, at Kim Jong-un har bevæget sig uden for Nordkorea, med undtagelse af nogle korte ture til Kina og Sydkorea. Lige nu befinder han sig i Singapore for at mødes med den amerikanske præsident Donald Trump.

Det er første gang nogensinde, at en amerikansk præsident mødes med en nordkoreansk leder. Formålet med mødet er at få Nordkorea til at neddrosle sit atomprogram.

Inden det historiske møde har Kim Jong-un både haft tid til at mødes med udenrigsministeren, som har taget billedet, og så har han været ude at lege turist i Singapores gader.

Lokale singaporgensere har spottet Kim Jong-un langs havnefronten i den lille østat, hvor han har kigget på den store naturpark Gardens by the Bay, der har verdens højeste indendørs vandfald og verdens største drivhus.

De to ledere mødes efter planen klokken 03.00 i nat dansk tid.