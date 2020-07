Hun skulle have været regeringens friske pust, den populære Roskilde-borgmester Joy Mogensen, som Mette Frederiksen hentede ind som kultur- og kirkeminister efter valget i juni 2019.

Men Joy Mogensen har ikke fået et folkeligt gennembrud som minister. Snarere et nedbrud.

Hun er nemlig nu for anden gang i træk regeringens mindst populære minister.

Det viser en måling, som YouGov har foretaget for B.T.

Kulturminister Joy Mogensen (S) er i samråd om regeringens planer for tilskueradgang til Superligaen for den resterende del af sæsonen og for den kommende sæson på Christiansborg tirsdag 7. juli 2020. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Kulturminister Joy Mogensen (S) er i samråd om regeringens planer for tilskueradgang til Superligaen for den resterende del af sæsonen og for den kommende sæson på Christiansborg tirsdag 7. juli 2020. Foto: Liselotte Sabroe

Med en score i juli på beskedne 2,49 point ud af 5 mulige falder Joy Mogensen yderligere i popularitet i forhold til maj-målingen.

Og vælgerne tenderer nu mod at synes direkte 'dårligt' om hende.

Hun fik ellers en ganske udmærket start og en placering i det lune midterfelt som regeringens 10.-mest populære minister i august 2019, kort efter Mette Frederiksen havde præsenteret sin regering for Dronningen og danskerne på Amalienborg 27. juni sidste år.

Så hvad er gået galt?

Målingen: Se alle ministrene her Uanset dine politiske præferencer, hvad synes du så om følgende ministre? (Skala. 1: Meget dårligt. 2: Dårligt. 3: Hverken godt eller dårligt. 4: godt. 5: Meget Godt) 1 Stasminister Mette Frederiksen: 3,91 point (Maj: nummer 1 med 3,90 point) 2 Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke: 3,39 point (Maj: nummer 2 med 3,45 point) 3 Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye: 3,39 point (Maj: nummer 4 med 3,36 point) 4 Finansminister Nicolai Wammen: 3,36 point (Maj: nummer 3 med 3,39 point) 5 Justitsminister Nick Hækkerup: 3,33 point (Maj: nummer 5 med 3,33 point) 6 Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil: 3,22 point (Maj: nummer 7 med 3,23 point) 7 Forsvarsminister Trine Bramsen: 3,19 point (Maj: nummer 8 med 3,22 point) 8 Udenrigsminister Jeppe Kofod: 3,15 point (Maj: nummer 9 med 3,20 point) 9 Social- og indenrigsminister Astrid Krag: 3,14 point (Maj: nummer 6 med 3,32 point) 10 Skatteminister Morten Bødskov: 3,13 point (Maj: nummer 10 med 3,18 point) 11 Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard: 3,10 point (Maj: nummer 11 med 3,17 point) 12 Erhvervsminister Simon Kollerup: 3,10 point (Maj: nummer 19 med 3,03 point) 13 Transportminister Benny Engelbrecht: 3,08 point (Maj: nummer 13 med 3,09 point) 14 Fødevare- og ligestillingsminister Mogens Jensen: 3,06 point (Maj: nummer 12 med 3,11 point) 15 Uddannelses- og forskningsminister Ane Halboe-Jørgensen: 3,06 point (Maj: nummer 14 med 3,09 point) 16 Boligminister Kaare Dybvad: 3,04 point (Maj: nummer 15 med 3,08 point) 17 Udviklingsminister Rasmus Prehn: 3,00 point (Maj: nummer 18 med 3,04 point) 18 Klima- og energiminister Dan Jørgensen: 2,95 point (Maj: nummer 16 med 3,08 point) 19 Miljøminister Lea Wermelin: 2,89 point (Maj: nummer 17 med 3,05 point) 20 Kultur- og kirkeminister Joy Mogensen: 2,49 point (Maj: nummer 20 med 2,69 point) Kilde: YouGov for B.T. Undersøgelsen er baseret på interview med 1.239 repræsentativt udvalgte personer over 18 år fra YouGov Panelet i perioden 2. til 6. juli 2020. Stikprøven er repræsentativ på køn, alder, geografi samt stemmeafgivelse ved valget den 5. juni 2019. Den maksimale usikkerhed i undersøgelsen er +/- 2,8 procentpoint.

»Hun er blevet den, som oppositionen og alle andre slår på. Hun er blevet en slags lynafleder for kritikken mod regeringen under corona-krisen,« siger politisk kommentator Lars Trier Mogensen og uddyber:

»Hun er blevet ansigtet på alt det sjove, vi ikke må her under corona-krisen: Gå til fodbold i Superligaen, teater, festivaler og koncerter, den langsommelige genåbning af forlystelsesparker osv. Alt det, danskerne har glædet sig til at komme i gang med her i sommer, der er hun havnet som den, der siger: 'Njahh, det kan vi ikke rigtig'.«

Samtidig kom hun ifølge Lars Trier Mogensen skidt fra start, da corona-krisen i marts rullede ind over Danmark og dansk kulturliv, som blev lukket ned natten over.

I et interview i Berlingske sagde Joy Mogensen:

Kulturminister Joy Mogensen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Kulturminister Joy Mogensen. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg ville opfatte det som upassende, hvis jeg stod og talte om kultur lige nu.«

I stedet for at kæmpe for sit ressortområde talte hun ifølge Lars Trier Mogensen og store dele af kulturlivet sit eget ressortområde ned, og det kostede hende dyrt på popularitetsbarometeret.

»Hun havde stort set ingen penge med til at hjælpe kulturlivet i starten af krisen, og det affødte en voldsom kritik. Nu er hun fanget i en negativ spiral, som det altid er svært at komme ud af igen,« siger han og tilføjer:

»Hun har manglet politisk tæft og har nok været lidt for vant til den bløde facon i Roskilde Byråd i forhold til at kunne tage kampene på Christiansborg og sætte sig igennem over for finansministeren, når der skulle deles hjælpepakker ud.«

Onsdag fik Joy Mogensen en næse af blå blok og De Radikale for sagen om tilskueradgang til superligakampe. Blå blok og De Radikale udtalte især kritik af ministeren, fordi hun først vil forhandle om tilskueradgang til superligakampe den 20. august. Blot 12 dage før sæsonstart.