DUEL: Lars Løkke er for følelsespræget, og Mette Frederiksen er for defensiv, vurderer ekspert i kommunikation og krisehåndtering

Lars Løkke drives for meget af sine følelser og kan være for hurtig på aftrækkeren.

Og Mette Frederiksen kan være for defensiv og miste initiativet i en debat.

Sådan lyder dommen fra en kommunikationsekspert med erfaring i politisk rådgivning på topplan.

B.T. har taget kampformen på de to primære statsministerkandidater, før de tørner sammen i valgkampens første store tv-duel på TV2 søndag aften.

»Løkkes svaghed er, at han er for impulsiv og lader sig styre for meget af sine følelser. Han kan blive irriteret i løbet af en debat, og i stedet for at bevare overblikket kan det bringe ham et sted hen, hvor han er for hurtig på aftrækkeren,« siger Thomas Juul-Dam, der har været særlig rådgiver for Helle Thorning-Schmidt (S), mens hun var statsminister, og nu er direktør og partner i kommunikationsbureauet Primetime, hvor han rådgiver om strategisk kommunikation og krisehåndtering.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) signerer en ny bog om sig selv, "Befrielsens øjeblik", hos en boghandleren Arnold Busck på Købmagergade i København. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) signerer en ny bog om sig selv, "Befrielsens øjeblik", hos en boghandleren Arnold Busck på Købmagergade i København. Foto: Asger Ladefoged

Men bortset fra den impulsive del har han mange rosende ord om Lars Løkke som debattør og kommunikator:

»Lars Løkke er en fremragende debattør. Han er offensiv og aggressiv. Han er skarp og god til at styre en debat. Han har godt kendskab til de politiske områder og kan bringe sin modstander i defensiven på næsten alle emner. Vi kan se, hvordan han svinger taktstokken i en partilederrunde med 13 deltagere,« siger Thomas Juul-Dam.

Spørger man rådgiverne i Venstre og Socialdemokratiet, har de en god mavefornemmelse og tror på sejr i begge lejre.

Umiddelbart skulle man tro, at en yngre kvinde, der endnu ikke har nået magtens tinde, har en del fordele frem for en noget ældre mand, der har siddet længe på posten.

Men det bekymrer ikke rådgiverne i Venstre. De mener, Løkke er stærk på substans og strategi, og at han 'brænder igennem'.

LARS LØKKE Lars Løkke, 54 år: Tidligere amtsborgmester, sundhedsminister, indenrigsminister, finansminister, formand for Venstre siden 2009. Svagheder: Følelsepræget Impulsiv Svigtende opbakning i sit parti Styrker: Offensiv Stor erfaring Stor viden om politikområder

Til gengæld mener de, at Mette Frederiksen er bedst til at snakke udenom, og at hun tabte tv-duellen før valgkampen.

I Socialdemokratiet mener de derimod, at Mette Frederiksens lederevner er stærke. De understreger, at hun har skabt orden i eget hus. Hun har tålmodigt opbygget loyal opbakning til sin kurs siden 2015. Det betyder, at hun med større ro kan gå ind i debatter, fordi hun - i modsætning til Løkke - ikke står i spidsen for et splittet parti.

»Hun risikerer ikke at blive sparket ned bagfra, som Helle Thorning-Schmidt blev,« siger en central S-kilde.

Socialdemokrater peger på, at Mette Frederiksen har højere troværdighed end Løkke, at hun har viljen til nytænkning, og at hun er i bedre øjenhøjde med almindelige danskere - noget hun har arbejdet målrettet på i flere år, mens hun har kørt Danmark tynd i sin Mette-bus.

Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen møder pressen, i Det Kongelige Biblioteks Have i København torsdag den 16. maj 2019. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen møder pressen, i Det Kongelige Biblioteks Have i København torsdag den 16. maj 2019. Foto: Liselotte Sabroe

De mener også, at videoen fra sygesengen, som Mette Frederiksen lagde ud i starten af valgkampen og som er blevet set af over 365.000 danskere, har været en succes og givet hende et mere menneskeligt ansigt.

»Mette Frederiksen er en stærk debattør. Hun har erfaring. Hun er godt inde i stoffet, og hun begår meget få fejl i en debat,« siger Thomas Juul-Dam.

METTE FREDERIKSEN Mette Frederiksen, 41 år Tidligere beskæftigelsesminister og justitsminister. Formand for Socialdemokratiet siden 2015 Svagheder: Defensiv Ukonkret Manglende støtte fra støttepartier Styrker: Stærk debattør Inde i stoffet Stor opbakning i sit parti

Men han kan også finde svagheder:

»Hvis man ikke er i offensiven i en debat mellem to statsministerkandidater, så er man i defensiven. Og som debattør er Mette Frederiksen mere rolig, ikke så aggressiv. Hun kan godt komme til at overlade initiativet lidt til modstanderen,« siger han.

»Det var det, vi så i den første debat: At hun overlod noget af initiativet​ til Lars Løkke og derfor kom til at fremstå for defensiv. Mette Frederiksen er ikke aggressiv nok over for den type modstander,« siger Thomas Juul-Dam.