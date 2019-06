Valgkampens sidste statsminister-duel er afsluttet.

Her er B.T.s politiske kommentators dom over Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen.

Lars Løkke Ramussen (V)

»Lars Løkke Rasmussen vinder debatten med en LED-bilpærers bredde. Det er på marginalerne, man kan udråbe en vinder, og det sker på baggrund af en fodfejl fra Mette Frederiksen. De får fem hamre hver for en fejende flot indsats.

»Løkke kom med flere gode indlæg i aften, fx. om Mette Frederiksens forslag om tidlig pension: 'Enten slår du et gigantisk hul i kassen, eller også begår du løftebrud'. Det er ét af en håndfuld angreb, som Lars Løkke Rasmussen og Venstre vil messe frem mod valget, og det hænger meget godt i ørerne.«

Mette Frederiksen (S)

»Mette Frederiksen var stærkt offensivt, men dermed også lidt voldsom, mens Lars Løkke Rasmussen var afdæmpet, forklarende og spørgende. Det plejer tvivlerne at sætte mere pris på end en offensiv tilgang. Mette Frederiksen var igen god til at tale direkte til publikum og var dygtig til at bygge sin troværdighed på ikke at love for meget, mens Lars Løkke Rasmussen byggede sin troværdighed på at tale Danmark og sammenholdet i landet op.«

»Lars Løkke Ramussen burde have været bedst på udlændinge, men den vandt Mette Frederiksen. Klimadebatten blev igen lidt uhåndgribelig og uafgjort.