Det koster dyrt at forsvare regeringens udlændingepolitik i medierne.

»Jeg får masser af forfærdelige hadbeskeder hver dag. Jeg bliver kaldt nazist, og jeg bliver beskyldt for at spise små børn. Men vi må jo stå på mål for den politik, vi fører,« lyder det helt roligt fra Socialdemokratiets udlændingeordfører, Rasmus Stoklund.

Roen er nærmest en mærkevare for ordføreren.

'Du er en skamplet på dansk politik, en 'S-politiker' med DF-grundholdninger,' lyder en besked på Facebook.

»Jeg får masser af hademails hver dag. Jeg bliver f.eks. kaldt nazist,« siger Rasmus Stoklund.

'Bliver du glad og i bedre humør, når du stigmatiserer og sviner en befolkningsgruppe til, Rasmus?' spørger en anden.

'Nogle har simpelthen meldt sig ud på grund af dig,' lyder en tredje.

De Radikales kulturordfører, Zenia Stampe, har kaldt ham »Socialdemokratiets Inger Støjberg«.

Og da Stoklund blev spurgt, hvem der havde imponeret ham fra et andet parti, pegede han på Nye Borgerliges leder, Pernille Vermund.

»Jeg har slået notifikationer fra på Facebook, så jeg ser ikke kommentarerne. Men de hader mig endnu mere på Twitter,« siger Rasmus Stoklund lakonisk.

Mødre og børn i den syriske al-Hol lejr. Nu skal tre kvinder med dansk tilknytning og deres 14 børn til Danmark.

Statsminister Mette Frederiksen fastslog for nylig på et gruppemøde ifølge Politiken, at Rasmus Stoklund og integrationsminister Mattias Tesfaye burde få mere opbakning fra kollegerne i gruppen.

Socialdemokratiets udlændingepolitik er dog ikke noget emne, man skændes om ved spisebordet hjemme i Herlev. Selvom Rasmus Stoklunds svigerfar er iraner og bor noget af tiden i Iran, og hans bonussøn har et arabisk fornavn.

Men hvem gemmer sig bag det pæne, slipseklædte udseende?

Han kom i Folketinget ved det seneste valg efter at have været erhvervspolitisk chef i Dansk Metal, studeret til cand.scient.pol. og været formand for Frit Forum. Og ved første øjekast ligner han en pæn bankmand.

Roen er nærmest blevet en mærkevare for Socialdemokratiets udlændningeordfører.

Men når han åbner munden, forsvarer han Socialdemokratiets nye hårde udlændingepolitik, så man kan mærke, at hjertet banker for det. For eksempel i 'Debatten' på DR2, hvor han ofte er stillet op imod debattører, der brænder for det stik modsatte synspunkt. Og han gør det uden at vride hænder overhovedet.

Han siger også selv, at han mener det af hjertet.

»Jeg mener det, og det kan man også læse i min bog 'Til blå Bjarne' fra 2016. Omkring en tredjedel af bogen handler om udlændingepolitik. Og det var muligvis af den grund, gruppen valgte mig til udlændingeordfører,« siger Rasmus Stoklund.

Rasmus Stoklund flirtede med SF i gymnasiet, men har været hardliner, siden han var formand for Frit Forum fra 2010 til 2012. Dengang spurgte flere af hans kolleger, om han ikke hørte hjemme hos Dansk Folkeparti. Men det tog han ikke som kritik.

I ugens løb kom Rasmus Stoklund imidlertid på en ny øvelse. Han skulle forsvare regeringens og sin egen kovending, da de besluttede at tage tre kvinder, der har arbejdet for Islamisk Stat, og deres 14 børn, som opholder sig i syriske flygtningelejre – beskrevet som 'helvede på jord' – til Danmark.

En pige går rundt på bare fødder i den syriske al-Hol lejr.

»Vi kommer ikke til at hente nogen forælder hjem,« sagde Rasmus Stoklund til Berlingske i februar.

Heller ikke i de tilfælde, hvor det ville være bedst for barnet ikke at blive adskilt fra moren.

»PET-rapporten rydder bordet. Den fastslår, at Danmark vil være mere truet, hvis vi lader dem blive i lejrene. Blandt andet fordi børnene vil være ældre, mere radikaliserede og have modtaget våbentræning,« siger Rasmus Stoklund.

Men vidste I ikke det for et år siden?

»Taskforcen fastslår, at vi ikke kan tage børnene hjem uden at tage mødrene med. Og PET vurderer så, at det er bedst for Danmarks sikkerhed at gøre det. Sikkerhedssituationen er afgørende.«

Syrerne, der bliver sendt hjem nu, bliver det også lavet om?

»Nej, det er et helt andet spørgsmål. Og det er jo Flygtningenævnets beslutning.«

Rasmus Stoklund mener, at Socialdemokratiet for sent skiftede kurs i udlændingepolitikken.

Du bliver jo kendt som »ham den hårde«. Hvordan har du det med det?

»Det er ikke et formål i sig selv at lyde hård. Der skal være en stærk balance i vores grundlæggende værdier. Ellers bryder samfundet sammen.«

Drømmer du om at blive minister?

»Ikke som sådan, selvom man har mere magt som minister. Men jeg kunne godt tænke mig at få mere tid til at tænke langsigtet og skrive mere. Nu haster jeg fra sag til sag og snakker med journalister,« siger Rasmus Stoklund.

I januar beklagede Rasmus Stoklund i Folketinget Socialdemokratiets tidligere udlændingepolitik, og at man ikke tidligere lyttede til vestegnsborgmestrenes advarsler. Han roste derimod Pia Kjærsgaard (DF) for at have taget slæbet, da det var mindre populært.

»Vi vil nedbryde parallelsamfund, negativ social kontrol skal straffes hårdere. Det får større konsekvenser, hvis man svigter sit barn og efterlader det et sted i Stormellemøsten, fordi man synes, det er blevet for dansk. Vi vil forbyde antidemokratiske donationer til moskeer. Tidligere har vi i fællesskab indført et tildækningsforbud, og vi har sikret, at hadprædikanter ikke kan rejse ind i Danmark,« sagde Rasmus Stoklund.

'Til blå Bjarne' var kontroversiel, da den udkom. Nu er det socialdemokratisk politik. Og i Berlingske Barometers snit af meningsmålinger ligger S stadig pænt over valgresultatet med 38,1 procent. Så vælgerne vender ikke tommelfingeren nedad.