Tse Chi Lop, en påstået narkokonge anklaget for at drive et metamfetaminimperium på flere milliarder dollar, er blevet udleveret til Australien efter en næsten toårig juridisk kamp med de hollandske myndigheder.

59-årige Tse Chi Lop blev anholdt i januar 2021, efter at han landede i Amsterdams Schipol International Airport. Han var med et fly fra Taiwan, skriver CNN.

De hollandske myndigheder tilbageholdt ham derefter på en kendelse fra det australske føderale politi (AFP) udstedt i 2019 i forbindelse med en operation rettet mod Sam Gor, den narkosmuglingsgruppe, han er anklaget for at stå i spidsen for.

Han har gennem sine advokater afvist alle de anklager, de australske myndigheder har rejst mod ham.

Her bliver han eskorteret fra lufthavnen i Australien. Foto: AUSTRALIAN FEDERAL POLICE HANDOU

Australske myndigheder oplyser, at Tse Chi Lop ankom torsdag og blev formelt sigtet kort efter landing. Han er en kinesisk-canadisk dobbelt statsborger.

Tse Chi Lop besluttede at stoppe appelprocessen i november, efter måneders kamp mod udlevering, fortalte en advokat, der repræsenterede ham, til CNN.

Hans advokater havde hævdet, at han ulovligt blev sendt til Holland – hvor udleveringslovene er mere gunstige end store dele af verden – som en del af en ordning for at sikre, at han bliver bag tremmer så længe som muligt.

Andre Seebregts, en af Tse Chi Lop advokater, sagde, at hans klient blev sat på flyet til Holland mod hans vilje og i strid med taiwansk lov, som krævede, at øens myndigheder skulle deportere ham til hans hjemland, Canada, medmindre han aftalte andet.

Asiens handel med metamfetamin menes at være milliarder af dollar værd hvert år, og Sam Gor, som nogle gange blot omtales som 'The Company', er angiveligt dens største spiller.

Organisationen er anklaget for at drive et imperium, der fremstiller syntetiske stoffer i Myanmar, en region præget af borgerkrig og stadig under kontrol af forskellige konkurrerende krigsherrer og militser – forhold, der gør det let at skjule industri- omfanget af narkofremstillingsoperationer fra retshåndhævelse.

Tse Chi Lop drev angiveligt sin multimilliardoperation fra Hong Kong, Macao og Sydøstasien. Men hans navn – eller eksistens – var ikke offentligt kendt, før han blev afsløret af en Reuters-afsløring offentliggjort i 2019, der kaldte ham 'Asiens El Chapo.'