Simon Simonsen (S) fortsætter sin valgkamp for at komme i Folketinget.

En ekstraordinær generalforsamling, hvor hans kandidatur skulle til afstemning, er blevet aflyst. Det bekræfter han over for Ritzau.

Han skriver også på Facebook, at han stadig nyder kredsens opbakning.

'Jeg tager til efterretning at det ikke har været muligt for kredsbestyrelsen at samle kredsens medlemmer til en ekstraordinær generalforsamling, der skulle prøve mit kandidatur. Hvorvidt en proceduremæssig begrænsning ligger til grund for aflysningen af den ekstraordinære generalforsamfing eller der måtte være andre bevæggrunde står for mig hen i det uvisse. Glæder mig til at møde vælgerne,' skriver han.

Opdateres...