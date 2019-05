Simon Simonsen (S) fortsætter sin valgkamp for at komme i Folketinget.

En ekstraordinær generalforsamling, hvor hans kandidatur skulle til afstemning, er blevet aflyst. Det bekræfter han over for Ritzau.

Han skriver også på Facebook, at han stadig nyder kredsens opbakning.

'Jeg tager til efterretning at det ikke har været muligt for kredsbestyrelsen at samle kredsens medlemmer til en ekstraordinær generalforsamling, der skulle prøve mit kandidatur', skriver han.

Stolen begyndte at vakle under Simon Simonsen efter hans offentlige kritik af partifællen Joy Mogensen, der er borgmester i Roskilde.

Joy Mogensen meddelte tidligere på måneden, at hun er gravid med sæd fra en anonym donor. Det fik Simon Simonsen til tasterne på Facebook.

'"Flere og flere kvinder bliver soloforældre, og det er en tragedie af shakespearske dimensioner, når der samtidig er ca. 500.000 skønne og vidunderlige mænd, der er barnløse, og det tal er stigende. Indtil for 30-40 år siden var en af disse mænd blevet mand til Joy og far til Joys barn,' skrev han.

Efterfølgende afviste han at fjerne opslaget og bestyrelsen for Socialdemokratiet i Indre By og Christianshavn-kredsen endte med at udtrykke mistillid til ham.

Ifølge kredsformand Carlo Søndergaard skyldtes bestyrelsens mistillid ikke, at Simon Simonsen har ytret sin holdning til et etisk spørgsmål.

Det er retorikken, den er gal med, sagde han til Ritzau.

Det er uvist, hvorfor den ekstraordinære generalforsamling nu ikke bliver til noget.

'Hvorvidt en proceduremæssig begrænsning ligger til grund for aflysningen af den ekstraordinære generalforsamfing eller der måtte være andre bevæggrunde står for mig hen i det uvisse. Glæder mig til at møde vælgerne,' skriver Simon Simonsen i sin opdatering.