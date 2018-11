Kammeradvokaten kritiserer både forsvarschef og departementschef i kølvandet på sager om nepotisme.

Sagerne om nepotisme i Forsvarets øverste lag knopskyder nu til også at omfatte både forsvarschefen og Forsvarsministeriets departementschef.

Både forsvarschef Bjørn Bisserup og departementschef Thomas Ahrenkiel er blevet undersøgt af Kammeradvokaten, der er statens advokat. Han retter kritik mod begge.

Thomas Ahrenkiel sad i 2016 med ved et møde, hvor hans daværende kæreste og nuværende hustru blev tildelt et engangsvederlag på 75.000 kroner.

Ifølge undersøgelsen sagde Ahrenkiel ikke noget på mødet, men Kammeradvokaten understreger, at han burde have forladt lokalet, mens forhandlingen fandt sted, da han var inhabil.

- Jeg er selvsagt ærgerlig over den sag, og jeg beklager, at jeg tydeligvis ikke har haft styr på reglerne om inhabilitet, siger Ahrenkiel til Ritzau.

Det er standard, at chefer i ministerier har ret til at få forhandlet engangsvederlag og tillæg årligt.

For forsvarschef Bjørn Bisserups vedkommende handler det om, at han i 2010 som daværende chef for Forsvarsstaben var med til øge optaget på Hærens Officersskole.

Derved kom hans egen søn muligvis ind på skolen et år tidligere, end han ellers ville have gjort, da han var sikret en plads det efterfølgende år.

Kammeradvokaten har ikke fundet forsvarschefen inhabil. Men han løfter pegefingeren og siger, at forsvarschefen burde have underrettet sin chef.

- Jeg skulle have underrettet min foresatte. Det gjorde jeg ikke, det var en fejl, det beklager jeg, siger Bjørn Bisserup i en pressemeddelelse.

Ifølge Kammeradvokaten er det ikke nok til, at det bør få konsekvenser for de to chefer.

Som chef for Bjørn Bisserup har Thomas Ahrenkiel heller ikke vurderet, at Bisserup bør straffes. For sit eget vedkommende har Ahrenkiel søgt opbakning hos forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V).

- Jeg har selvfølgelig talt med forsvarsministeren om, hvorvidt han har tillid til mig oven på det her, og det har han, siger Thomas Ahrenkiel.

Han erkender, at han har fået et hak i troværdigheden, hvilket skal ses i lyset af, at det er ham, der skal tage hånd om en kulturændring.

- Det er jeg selvsagt rigtig ærgerlig over, det havde jeg gerne været foruden. Jeg ville ønske, at jeg havde håndteret det anderledes.

- Selvfølgelig er det her et hak i vores troværdighed, og derfor kommer vi til at arbejde ekstra hårdt på at rette op på det, siger han.

Sagerne udspringer af anklagerne mod hærchef H.C. Mathiesen, der er hjemsendt og undersøges af Forsvarsministeriets Auditørkorps.

Han anklages for at have fremmet sin kones karriere gennem magtmisbrug, som forsvarsmediet Olfi først skrev om 18. oktober.

Det er den sag, der har fået Forsvarsministeriet til at bede Kammeradvokaten om at undersøge forsvarschefen og departementschefen.

