På Samira Nawas egen hjemmeside står der talrige steder, at hun er radikal.

Men selv om det ikke stod der, så ville de færreste være i tvivl. Den 32-årige folketingspolitiker har skrevet et hav af indlæg om emner som klima, ligestilling, at pædagoger er helte, at vi skal have bedre integration, og at børnefamilier ikke bør bo på Udrejsecenter Sjælsmark.

Mere radikalt bliver det næppe. Derfor overrasker det også, når Samira Nawa nævner et af sine største politiske forbilleder: Dansk Folkepartis stifter og forhenværende formand for Folketinget Pia Kjærsgaard.

»Pia Kjærsgaard har et mod, der får hende til at sige både til og fra, og hvad hun mener. Hun har som kvinde stiftet et parti og haft succes. Hun har taget den magt, som hun kunne, og hun var været Danmarks første kvindelige formand for Folketinget,« siger Nawa og fortsætter:

»Det er jo bare fakta. Det er resultater, som man helt objektivt ikke kan tage fra hende. Derfor er der da en eller anden form for beundring og inspiration,« siger hun.

»Pia Kjæsgaard har fået en enorm indflydelse. Det er jo noget, som jeg også vil stræbe efter. Jeg vil så bare bruge den indflydelse til noget helt andet, end hun vil,« siger hun.

For kun en måned siden var Samira Nawa mere kendt i radikale kredse end i folkemunde. Det ændrede sig, da hun 10. september udtalte, at hvis nuværende udenrigsminister Jeppe Kofod (S) havde været radikal, så havde han aldrig fået en ministerpost.

Ganske enkelt fordi Jeppe Kofod som bekendt havde sex med en 15-årig pige fra Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, da han selv var 34 år og udenrigsordfører.

Pia Kjærsgaard fejrer næste uge 25-års jubilæum med Dansk Folkeparti og er en af Danmarks store politiske succeshistorier. Det er en af årsagerne til, at Det Radikale Venstres Samira Nawa har Kjærsgaard som et af sine store forbilleder. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Pia Kjærsgaard fejrer næste uge 25-års jubilæum med Dansk Folkeparti og er en af Danmarks store politiske succeshistorier. Det er en af årsagerne til, at Det Radikale Venstres Samira Nawa har Kjærsgaard som et af sine store forbilleder. Foto: Niels Christian Vilmann

Nawas udtalelser kastede Jeppe Kofod ud i endnu et politisk stormvejr, hvor han igen måtte gå ud og undskylde sin opførsel for 12 år siden.

Alt sammen fordi Samira Nawa sagde, hvad hun mente om ham, i stedet for at beskytte den regering, hvor hun ellers er en del af det parlamentariske grundlag. Sidstnævnte er som regel god skik og brug på Christiansborg.

Men ikke for Nawa, som blev valgt til elevrådet på Østervangsskolen i Roskilde i 2. klasse og blev formand i 5. klasse. Samme år fik hun sin første hjertesag.

»Vi havde en engelsklærer, som ikke var god til hverken engelsk eller til at undervise. Det endte med, at jeg gik op til skoleinspektøren og sagde, at enten så blev det bragt i orden, eller også så satte vi os i en rundkreds i gården og underviste os selv,« siger Samira Nawa.

Det endte med lærerens afgang. Det betød så bedre undervisning. Dermed fik 11-årige Nawa sin vilje. En vilje, som folketingspolitikeren føler, hun har måttet kæmpe lidt ekstra for altid.

»Jeg har aldrig oplevet decideret racisme, men fordomme har jeg ofte oplevet,« siger Nawa, som er født i Aalborg to år efter, at hendes forældre var flygtet fra Afghanistan, hvor Sovjetunionen førte en gruopvækkende krig på det tidspunkt.

»Folk sagde, at ih, jeg var vel nok dygtig. Jeg måtte være mønsterbryder, mente de. Men det var jeg jo ikke. Min far er ingeniør, og min mor er læge,« siger hun.

»Jeg har også ofte hørt, at jeg taler godt dansk. Og da jeg blev gift, spurgte en kollega, om det var et tvangsægteskab.«

Samira Nawa blev valgt ind i Folketinget sidste år, hvor Mette Frederiksen vandt statsministerposten. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Samira Nawa blev valgt ind i Folketinget sidste år, hvor Mette Frederiksen vandt statsministerposten. Foto: Bax Lindhardt

Blev du vred over det?

»Nej. Ikke i øjeblikket. Det var ikke uvenligt ment. Men altså, jeg ville jo bare have, at folk sagde tillykke. Så skal jeg høre på sådan en kommentar,« siger Samira Nawa, der også – i en alder af 13 år – oplevede at blive stillet til regnskab for terrorangrebet på World Trade Center.

»Jeg havde flere klassekammerater, der sagde, at det jo var nogle fra MIT land, der havde gjort det. Mit land. Jeg havde aldrig sat mine ben der.«

Oplevelserne satte sig i Samira Nawa.

»Jeg har altid følt, at jeg skulle bevise det ekstra. Jeg vidste, jeg var anderledes. Jeg tænkte, at jeg kan fandeme godt være i elevrådet, jeg kan fandeme godt gøre det ekstra og bedre,« siger hun.

Nawa voksede op i trygge, men små rammer i en treværelses lejlighed i Roskilde, der rummede fem mennesker. Forældrenes forventninger til hende var tårnhøje.

»Hvis jeg kom hjem med et 11-tal fra skolen eller gymnasiet og jublede over det, så spurgte de til, hvorfor jeg ikke fik 13. Jeg var også den ældste af tre søskende, så måske betød det også noget, men det var jo de ambitioner, som jeg voksede op under,« siger hun.

Og den kompromisløshed kom til eksamen i september, da telefonen ringede. B.T. spurgte til, om ikke Sofie Linde var modig, om ikke det var en vigtig kamp med det MeToo og andre harmløse spørgsmål, der normalt er en fed gratis omgang for en politiker. Især en radikal ligestillingsordfører.

Men så vendte stemningen. Pludselig blev Samira Nawa spurgt, om udenrigsminister Jeppe Kofod var værdig til at være minister med den sag, som han selv havde i bagagen.

Det var mig, der ringede til dig. Du bad om 10 minutter til at tænke dig om i. Hvad lavede du i de 10 minutter?

»Det meste af tiden sad jeg bare derovre på min plads. Men jeg var også henne og runde vores pressefolk. Der stod jeg egentlig bare og overbeviste mig selv om, at jeg ikke kunne stå og rose Sofie Linde og så selv stikke hovedet i busken, når der kom noget på spil.«

Der er mange, der siger, at du aldrig havde udtalt dig sådan, hvis ikke du havde fået lov af Morten Østergaard eller næstformand Sofie Carsten Nielsen. Fik du lov af dem?

»Hvis jeg udtaler mig om noget større, så klapper vi det af i gruppen først, men her var det ikke sådan. Du ringede bare og stillede et spørgsmål, så nej, jeg spurgte ikke om lov. Jeg havde jo en holdning til det, som du spurgte om. Derfor gad jeg heller ikke ligne en idiot i B.T., fordi jeg ikke ville svare,« siger Nawa.

I al balladen, der fulgte, satte Samira Nawa gang i en undersøgelse, som Folketingets Præsidium foretager, som skal afdække sexisme på Christiansborg.

»Det er tiltrængt. Der hersker en rådden kultur på Christiansborg. Skal vi sidde herinde på magten og forme samfundet i retning af mere ligestilling, så skal der være orden i det.«

Har du selv været udsat for noget af den 'rådne kultur'?

»Nej, jeg har været her i et år og ikke oplevet noget selv. Men kvinder, der har eller har haft deres gang på Christiansborg, har siden den artikel fortalt mig om deres oplevelser. Både folketingsmedlemmer, journalister, lobbyister og ansatte. Nogle har fortalt deres historie offentligt,« siger Nawa og fortsætter:

»De beretter både om bemærkninger i den milde afdeling som dumme bemærkninger, mellemkategorien, hvor man bliver raget på til julefrokost, og så deciderede overgreb.«

Bare for at lette hjertet?

»Det havde de ikke noget sted at gå hen med før. Så jeg oplever, at det er kvinder, som vil lette hjertet.«

Hvor mange nuværende folketingsmedlemmer kender du til eller har hørt om skulle have opført sig grænseoverskridende?

»Jeg vil ikke sætte tal på. Kvinderne har fortalt mig deres historier i fortrolighed.«

Men er det for eksempel flere end tre?

»Ja, det er flere end tre.«

Er det i den milde, mellem eller hårde afdeling med overgreb, som du nævnte før?

»Det er alle tre.«

Er det de samme mænd, som går igen i historierne?

»De beretninger, som jeg har fået ind fra Christiansborg, der går mange af beretningerne på flere af de samme mænd.«

Vil du sige, hvem det er?

»Nej, kvinderne har henvendt sig til mig i fortrolighed, så det er ikke mine historier at fortælle. Den tillid brýder jeg ikke,« siger Samira Nawa.