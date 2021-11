Det forgange døgn har været et sandt drama på Københavns Rådhus i nattens løb.

Først kort før klokken halv syv i morges stod det klart, at København fortsat vil blive ledet af Socialdemokratiet.

Partiets spidskandidat, Sophie Hæstorp Andersen, kan kalde sig overborgmester i København trods af en syngende vælgerlussing til Socialdemokratiet.

Partiet overhales af Enhedslisten, der går seks procentpoint frem og bliver største parti.

Socialdemokraten Sophie Hæstrop Andersen er ny overborgmester i København. Hun overtager posten fra partifællen Lars Weiss, der sidste år overtog borgmestersædet fra Frank Jensen, der måtte gå af som følge af at have krænket flere kvinder gennem årene. Sophie Hæstorp Andersen var tidligere regionsrådsformand i Region Hovedstaden. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Socialdemokraten Sophie Hæstrop Andersen er ny overborgmester i København. Hun overtager posten fra partifællen Lars Weiss, der sidste år overtog borgmestersædet fra Frank Jensen, der måtte gå af som følge af at have krænket flere kvinder gennem årene. Sophie Hæstorp Andersen var tidligere regionsrådsformand i Region Hovedstaden. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Socialdemokratiet går 10 procentpoint tilbage, så der venter Sophie Hæstorp Andersen noget af en opgave som bydronning.

»Jeg glæder mig til at trække i arbejdstøjet med alle mine dygtige kolleger,« siger Sophie Hæstorp Andersen til nyhedsbureauet Ritzau.

Københavns Kommune har siden 1998 haft et mellemformstyre, hvilket ligner det kommunale udvalgsstyre, man kender fra landets andre kommuner.

Hvert af disse udvalgs formand betegnes borgmester, mens kommunens øverste leder betegnes overborgmester.

Det næstmest magtfulde borgmestersæde er posten som teknik- og miljøborgmester. Den har Enhedslisten haft i flere valgperioder, og partiet gik da heller barfodet hjem fra nattens forhandlinger.

Enhedslitens spidskandidat Line Barfoed overtager posten som teknik- og miljøborgmester fra partifællen Ninna Hedeager Olsen. Foto: Thomas Lekfeldt & Tobias Kobborg/Ritzau Scanpix Vis mere Enhedslitens spidskandidat Line Barfoed overtager posten som teknik- og miljøborgmester fra partifællen Ninna Hedeager Olsen. Foto: Thomas Lekfeldt & Tobias Kobborg/Ritzau Scanpix

Spidskandidaten Line Barfoed er således Københavns nye teknik- og miljøborgmester.

Enhedslisten fik dog ikke bare én - men to borgmesterposter i København som følge af at have fået en kanonvalg.

Enhedslisten fik lidt over en femtedel af alle stemmerne, og de overtager nu også socialborgmesterposten fra Radikale Venstre.

Enhedslistens gruppeformand på Karina Vestergård Madsen (tv.) bliver ny socialborgmester i København. Hun overtager posten fra Mia Nyegaard fra Radikale Venstre, der til gengæld bliver kultur- og fritidsborgmester. Vis mere Enhedslistens gruppeformand på Karina Vestergård Madsen (tv.) bliver ny socialborgmester i København. Hun overtager posten fra Mia Nyegaard fra Radikale Venstre, der til gengæld bliver kultur- og fritidsborgmester.

Det er Enhedslistens gruppeformand Karina Vestergård Madsen, der får posten som socialborgmester.

»Det er jo et helt vildt valg, vi har fået og en kæmpe opbakning, vi har fået fra københavnerne,« siger Line Barfoed til TV2.

»Når der nu ikke var et flertal, der pegede på os som overborgmester, så har vi fået to borgmesterposter,« siger hun.

De Konservatives spidskandidat Jakob Næsager (tv.) er ny børne- og ungdomsborgmester i København. Han overtager borgmestersædet fra Socialdemokratiets Jesper Christensen (th.). Foto: Københavns Kommune Vis mere De Konservatives spidskandidat Jakob Næsager (tv.) er ny børne- og ungdomsborgmester i København. Han overtager borgmestersædet fra Socialdemokratiets Jesper Christensen (th.). Foto: Københavns Kommune

De Konservatives spidskandidat Jakob Næsager bliver ny børne- og ungdomsborgmester, efter at hans parti fik den største fremgang ved valget på intet mindre end 7.5 procentoint.

Det betyder dog også, at socialdemokraten Jesper Christensen må rydde sit skrivebord på borgmesterkontoret.

Jesper Christensen må i stedet nøjes med at finde sig til rette som menigt medlem af Borgerrepræsentationen. Dog er de personlige stemmer i skrivende stund endnu ikke talt op.

Sundheds-og omsorgsområdet har haft meget travlt efter en lang periode med corona, og det bliver borgmester Sisse Marie Welling fra SF nu belønnet for.

SFs Sisse Marie Welling fortsætter som sundheds- og overborgmester i København. Foto: Mathias Svold Vis mere SFs Sisse Marie Welling fortsætter som sundheds- og overborgmester i København. Foto: Mathias Svold

SF fik 11 pprocent af stemmerne i Københavns Kommune, hvilket er en fremgang på 2,7 procentpoint siden sidste valg i 2017.

Sisse Marie Welling gik ellers efter at blive ny børne- og ungdomsborgmester, men sådan skulle det ikke gå.

Hendes parti beholder således sundheds- og omsorgsborgmesterposten i den kommende valgperiode, og igen bliver det med Sisse Marie Welling ved roret.

Også Venstres Cecilia Lonning-Skovgaard forsætter som beskæftigelsesborgmester.

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) vil også de kommende fire år få sin frisure ødelagt på jævnlig basis. Hun skal nemlig fortsat bære sikkerhedshjem, når hun besøger de københavnske byggepladser. Foto: Mathias Eis Vis mere Beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) vil også de kommende fire år få sin frisure ødelagt på jævnlig basis. Hun skal nemlig fortsat bære sikkerhedshjem, når hun besøger de københavnske byggepladser. Foto: Mathias Eis

Venstre fik 7,6 procent af stemmerne og er dermed stagneret, hvis man ellers ser bort fra en mindre tilbagegang på 0,3 procentpoint.

Som formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har Cecilia Lonning-Skovgaard hovedansvaret for kommunens opgaver, der vedrører beskæftigelsesindsats, forsørgelsesydelser og tværgående integration.

Det gælder blandt andet jobsøgning og formidling, opkvalificerende beskæftigelsesindsats, drift af Jobcenter København, indkomstoverførsler og modtagelse af nye udlændinge samt danskuddannelse til voksne udlændinge.

Også Radikale Venstre får en af de syv københavnske borgmesterposter.

Radikale Venstres Mia Nyegaard (tv.) skifter posten som socialborgmester ud med posten som kultur- og fritidsborgmester. Det betyder samtidig, at Alternativets leder Franciska Rosenkilde må rydde sit borgmesterskrivebord og se sig om efter et nyt job. Foto: Københavns Kommune Vis mere Radikale Venstres Mia Nyegaard (tv.) skifter posten som socialborgmester ud med posten som kultur- og fritidsborgmester. Det betyder samtidig, at Alternativets leder Franciska Rosenkilde må rydde sit borgmesterskrivebord og se sig om efter et nyt job. Foto: Københavns Kommune

De Radikales Mia Nygaard skifter sin post som socialborgmester ud med post som ny kultur- og fritidsborgmester.

Radikale Venstre har formået at opnå en fremgang ved valget. Partiet indkasserede 12 procent af stemmerne, hvilket er en fremgang på 3,1 procentpoint

Mia Nygaards nye borgmestertitel betyder dog samtidig et farvel til Alternativets Franciska Rosenkilde, der nåede at være kultur- og fritidsborgmester i kun tre år.

Som mange sikkert husker, blev Franciska Rosenkilde i efteråret 2018 valgt til posten som kultur- og fritidsborgmester, efter partiets tidligere borgmester Niko Grünfeld havde trukket sig efter flere uheldige sager.

Den mest opsigtsvækkende var sagen om hans meget dyre indretning af sit borgmesterkontor med nye designermøbler for 130.000 kroner.

Således er den københavnske borgmesterkabale altså gået op. Men det har været en neglebidende omgang. ikke mindst for Socialdemokratiet, eftersom det aftenen og natten igennem stod uklart, om partiet ville miste overborgmesterposten til Enhedslisten efter mere end 80 års overborgmestervælde.

København har haft en socialdemokratisk overborgmester, siden posten blev skabt i 1938.

Den nuværende overborgmester, Lars Weiss (S), har kun haft posten i et års tid, efter at partifællen Frank Jensen trådte tilbage i oktober 2020. Det gjorde han efter en række anklager om krænkelser af kvinder.

Alle partier undtagen Liberal Alliance har peget på den socialdemokratiske kandidat Sophie Hæstorp Andersen som overborgmester.