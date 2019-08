Selv om Donald Trump har aflyst sit danmarksbesøg, bliver der demonstration på dagen foran USA's ambassade.

Selv om besøget af den amerikanske præsident er aflyst, vil der alligevel blive holdt demonstrationer foran den amerikanske ambassade 2. september.

Det skriver mediet A4 Nu.

- Vi var i gang med at male bannere, da vi fik nyheden om, at besøget er aflyst. Men vi holder fast i demoen. Vi gør det i solidaritet med grønlænderne, og vi gør det for at vise, at vi er antiracistiske. Det har ikke ændret sig, selv om han ikke kommer. Han havde alligevel ikke set os, siger Bwalya Sørensen til A4 Nu.

Hun er talsperson for demonstrationen "Stop Trump DK", som 25 organisationer står bag. Indtil videre har 13.000 personer via Facebook tilkendegivet interesse for demonstrationen.

En seks meter høj ballon med præsidentens kontrafej kommer til at indgå i demonstrationen. Den landede i Danmark i sidste uge og har tidligere været med ved lignende demonstrationer rundt om i verden.

- Trumpbaby-ballonen er mere relevant end nogensinde før. Trump opfører sig som en baby, der ikke vil komme, fordi han ikke får lov at få noget igen, siger Bwalya Sørensen til A4 Nu.

Donald Trump skriver natten til onsdag dansk tid på Twitter, at han har valgt at aflyse sit danmarksbesøg på grund af statsminister Mette Frederiksens (S) blanke afvisning af et muligt salg af Grønland til USA.

- Danmark er et meget særligt land med en fantastisk befolkning, men på baggrund af statsminister Mette Frederiksens kommentarer om, at hun ikke har nogen interesse i at diskutere et køb af Grønland, vil jeg udsætte vores møde, der er planlagt til om to uger, til et andet tidspunkt, skriver Donald Trump.

/ritzau/