Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er to en halv måned siden, at regeringen præsenterede et initiativ vedrørende et nyt demokratiudvalg, som skulle være med til at sikre, at skandaler som Mink-sagen ikke gentager sig.

Men i den tid, der er gået, er der kun afholdt et enkelt politisk møde om skabelsen af det nye udvalg.

B.T. har talt med adskillige personer, som var med til mødet – både i rød og blå blok – der forklarer, at mødet reelt var en »rundbordssnak«, som der ikke kom noget konkret ud af.

Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, deltog i mødet.

»Det virker ærlig talt ikke, som om regeringen tager det seriøst. Og det er vel mest af alt opfundet til lejligheden for at dække over Mette Frederiksens magtfuldkommenhed og det alvorlige lovbrud,« siger Løhde.

Politisk ordfører for Venstre, Sophie Løhde, mener ikke, regeringen tager ansvaret for minkskandalen seriøst. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Politisk ordfører for Venstre, Sophie Løhde, mener ikke, regeringen tager ansvaret for minkskandalen seriøst. Foto: Ida Marie Odgaard

På mødet, som fandt sted 1. september, talte politikerne også om en særlig rådføringspligt, som for fremtiden skulle pålægges regeringen, så den fremover er tvunget til at rådføre sig med Folketinget om ekstraordinære beslutninger, inden de føres ud i livet.

Heller ikke her kom der konkrete resultater ud af mødet, erfarer B.T. fra flere kilder. I stedet fik justitsminister Mattias Tesfaye en række spørgsmål med sig tilbage, som embedsværket skulle undersøge. Svarene vil blive fremlagt på et nyt møde.

Ordførerne er dog ikke blevet indkaldt til det kommende møde endnu, erfarer B.T.

»Jeg gik fra det her møde og var ikke blevet klogere på, hvad der skulle ske med det udvalg, og hvad det skulle være for noget,« siger Nye Borgerliges retsordfører, Mette Thiesen, som fortsætter:

»Jeg synes ikke, det er seriøst,« siger hun.

Justitsminister Mattias Tesfaye forklarer, at arbejdet forløber planmæssigt, selvom han kun har indkaldt til et enkelt møde om det såkaldte demokratiudvalg. Foto: Philip Davali Vis mere Justitsminister Mattias Tesfaye forklarer, at arbejdet forløber planmæssigt, selvom han kun har indkaldt til et enkelt møde om det såkaldte demokratiudvalg. Foto: Philip Davali

Initiativet om et såkaldt demokratiudvalg blev fremlagt, dagen efter Minkkommisionen fremlagde sin rapport, som rettede en voldsom kritik mod regeringen for håndteringen af Minksagen.

Selv forklarer justitsminister Mattias Tesfaye, at arbejdet med demokratiudvalget kører planmæssigt.

»Vi følger den tidsplan, jeg havde forestillet mig. Vi skal i gang med det samme, men det skal også være grundigt og gennemtænkt,« skriver Mattias Tesfaye til B.T. i en mail.

B.T. har været i kontakt med Radikale Venstres retsordfører, Samira Nawa, som også deltog i mødet om demokratiudvalget.

»Jeg skal ikke gøre mig til dommer over processen, men vi hilser initiativet om et demokratiudvalg velkomment. Det er godt, at regeringen kan se, at der er behov for initiativer, der kan åbne op,« siger Samira Nawa.

Justitsminister Mattias Tesfaye oplyser desuden til B.T., at de politiske drøftelser vil fortsætte i de kommende uger.