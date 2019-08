Demokratiske toppolitikere og præsidentkandidater kritiserer, at Donald Trump har aflyst besøg i Danmark.

Det flyder over med hjemlig kritik af USA's præsident, Donald Trump, efter at han natten til onsdag dansk tid valgte at aflyse et planlagt besøg i Danmark fra 2. til 3. september.

- Præsidenten har nu formået at støde Danmark fra sig. Den havde jeg ikke set komme, skriver Amy Klobuchar, præsidentkandidat og senator fra Minnesota, i et opslag på Twitter.

Trump valgte i en række opslag på Twitter at aflyse sit danmarksbesøg på grund af statsminister Mette Frederiksens blanke afvisning af et muligt salg af Grønland til USA.

Ifølge statsministeren var præsidentens strategiske interesse i Grønland en "absurd idé".

Nogenlunde samme sprogbrug bruger en anden præsidentkandidat, senator fra delstaten New Jersey Cory Booker, om Trumps aflysning.

- Det er fuldstændig absurd. Sådan behandler man ikke en allieret, siger Booker natten til onsdag i et tv-interview med CNN.

Han kalder præsidentens beslutningen "en afledningsmanøvre", der skal fjerne opmærksomheden fra Trumps dårlige beslutninger.

Det var den amerikanske avis The Wall Street Journal, som fredag kunne fortælle, at Donald Trump i flere omgange har bedt sine rådgivere om muligheden for at købe øen.

Historien blev indledningsvist taget med et gran salt, men søndag bekræftede præsidenten, at han skam mente det alvorligt - omend det ikke stod "øverst på dagsordenen".

