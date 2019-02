Demokraterne i Repræsentanternes Hus vil vedtage en resolution, der kan udfordre erklæring om nødsituation.

Det demokratiske flertal i Repræsentanternes Hus planlæger at vedtage en resolution, der tager afstand fra præsident Donald Trumps beslutning om at erklære en national nødsituation over grænsespørgsmålet.

Det fortæller en række ledende demokrater til avisen The Washington Post.

Jerry Nadler, der er formand for retsudvalget i Repræsentanternes Hus, siger til avisen, at en såkaldt fælles resolution vil blive fremlagt de kommende dage.

- Det er et groft misbrug af præsidentens magt, siger Nadler til avisen.

Hvis Repræsentanternes Hus vedtager resolutionen, hvilket ses som en formalitet givet Demokraternes sikre flertal, vil det tvinge det republikanske flertal i Senatet til at stemme om samme resolution inden for 15 dage.

- Det er et forsøg på at omstyrte den forfatningsmæssige tredeling af magten. Kongressen har magten til at tilbageholde pengene, understreger Jerry Nadler.

Han tilføjer, at Trumps beslutning "ikke kan tolereres".

Han bakkes op af en stribe kongresmedlemmer, og det demokratiske lederskab i både Repræsentanternes Hus og Senatet bakker op om resolutionen.

/ritzau/