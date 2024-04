Mette Abildgaard venter sit tredje barn.

Den konservative politiker deler selv den glade nyhed i et opslag på Facebook.

»Jeg vil gerne dele en dejlig familienyhed,« skriver hun indledningsvist.

»Jens Jacob og jeg er så heldige og velsignede, at vi til sensommeren bliver forældre til vores tredje barn.«

Hun afslører også, at familien denne gang bliver udvidet med en lillebror.

»Vi kan slet ikke vente, og det kan de to stolte storesøstre, Esther Marie og Laura, heller ikke. Hver dag klapper de kærligt maven og siger godmorgen til lillebror. For ja, vi skal have en lille dreng denne gang.«

Det er kun godt en måned side, Det Konservative Folkeparti mistede sin formand, Søren Pape Poulsen, som døde pludseligt af en hjerneblødning, kun 52 år gammel.

Den politiske ordfører lægger da heller ikke skjul på, at det har påvirket hende at være gravid midt i sorgen.

»Det har været lidt specielt at bære rundt på en glædelig hemmelighed om et lille nyt spirende liv samtidig med, at jeg stod midt i sorgen over et alt for tidligt tabt liv,« skriver hun.

Mette Abildgaard var til stede på det hovedbestyrelsesmøde, hvor Pape pludselig faldt om, og det var hende, der ringede 112.

Heldigvis går graviditeten helt efter planen, selvom hun fortæller, at hun bliver hurtigere træt.

Præcis hvornår terminen er, skriver hun ikke, men det bliver på et tidspunkt i sensommeren.

»Jeg knokler videre på Borgen, indtil at lillebror melder sin ankomst, om alt går vel.«