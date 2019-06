Politisk ordfører Pernille Skipper (EL) er ked af, at kontanthjælpsloftet består i politisk aftale.

Mens Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, glæder sig over et løft i velfærden og en aftale på klimaet, ærgrer hun sig over, at der ikke kommer et opgør med sociale ydelser med det vons.

Det fortæller Pernille Skipper, dagen efter at Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten har indgået en politisk aftale, der sikrer støtten til Mette Frederiksen (S) som statsminister i en regering kun bestående af Socialdemokratiet.

- Der er masser af ting at glæde sig over i denne her aftale. Men der er også ting, der giver mig en knude i maven.

- Kontanthjælpsloftet, integrationsydelsen, 225-timers-reglen består, indtil ydelseskommissionen har tænkt færdig om et år.

- Børnefamilierne får et lille beløb, og det er jeg glad for. Men der er stadig mange mennesker, der det næste år vil leve i fattigdom på grund af de her ydelser. Det er jeg rigtig ked af, siger Pernille Skipper.

Hun siger i samme ombæring, at Enhedslisten fortsat vil arbejde for at få ydelserne sat op.

Den politiske aftale indebærer, at børnefamilier, der er omfattet af kontanthjælpsloftet eller integrationsydelser, får en kontant støtte. For en enlig mor med to børn betyder det en kontant støtte på 1700 kroner skattefrit om måneden.

På positivsiden fremhæver Pernille Skipper et mål om en reduktion af udledningen af drivhusgasser på 70 procent i 2030, en lov om minimumsnormeringer og en ny økonomisk politik.

- Samlet peger denne her aftale Danmark i en anden og bedre retning. Og derfor har vi jo også nu sagt, at nu tør vi godt lade Mette Frederiksen (S) træde til som statsminister, siger Pernille Skipper.

Der, hvor specielt Enhedslisten og Radikale Venstre har stået længst fra hinanden, er på økonomien. Radikale Venstre har stået på, at der skulle komme mere udenlandsk arbejdskraft. Og det er skrevet ind i aftalen.

Pernille Skipper mener dog, at Enhedslisten har fået solid indflydelse, da der samtidigt er et løfte i aftalen om, at uligheden i Danmark reduceres:

- Det har været nogle lange og seje forhandlinger, hvor Radikale Venstre og vi lidt har stået i hvert vores ringhjørne. Men til syvende og sidst har vi fået den garanti, vi har bedt om.

- Vi vil gerne have flere hænder og finde flere penge, for det er der behov for.

- Men det vil ikke ske med den tidligere borgerlige økonomiske politik, hvor man sænker skatten i toppen eller sænker ydelserne for dem, der står uden for arbejdsmarkedet.

/ritzau/