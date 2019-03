Det kan gå hårdt ud over miljøet, hvis opgave med jordforurening bliver statens, mener oppositionen.

Regeringen og Dansk Folkeparti har søndag aften indgået en aftale om bekæmpelse af miljø- og jordforurening, der lægger op til, at staten får opgaven i stedet for regionerne.

Men det kan halte med at forbedre miljøet, hvis aftalen bliver ført ud i livet. Det mener flere partier i opposition, som er kritiske over for centraliseringen.

Christian Rabjerg Madsen (S), miljøordfører i Socialdemokratiet, tror, at opgaven vil blive løst dårligere.

- Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om en meget voldsom centralisering af jordforureningsområdet, og jeg frygter, at det vil gå hårdt ud over miljøet, at man nu vil centralisere den her opgave.

- Jeg tror desværre, at vi vil se en dårligere håndtering af jordforureningsopgaven. Jeg har svært ved at forestille mig, at en opgave løses hurtigere og bedre, når de, der skal løse den, rykker længere væk, siger Christian Rabjerg Madsen.

Regeringen og DF er enige om, at der skal bruges 600 millioner kroner frem mod 2030 til at rydde op efter nogle af de værste tilfælde af jordforurening.

Miljø og jordforurening er blevet en del af sundhedsforhandlingerne, fordi regeringen lægger op til, at regionsrådene skal nedlægges. Dermed placeres regionernes opgave med jordforurening hos staten.

Aftaleparterne forventer, at man på den måde kan spare op mod en halv milliard kroner fra 2021 til 2030. I aftaleteksten fremgår det, at de 100 millioner kroner ekstra "disponeres fra regeringsreserven og reserve til grønne afgifter".

Christian Rabjerg Madsen mener, at økonomien i aftalen "hviler på et meget tyndt grundlag". SF's formand, Pia Olsen Dyhr, er også kritisk over for økonomien i aftalen.

- Det er totalt til grin. Der er prioriteret skarpt i regionerne. De hypotetiske 500 ud af de 600 millioner kan i givet fald kun findes gennem massive fyringer og dermed et videnstab, som er langt større, end det centraliseringen i sig selv medfører, siger Pia Olsen Dyhr.

Miljøordfører for Alternativet, Christian Poll (Å), mener, at aftalen virker "helt tosset".

- Samlet set er det en svækkelse af området, hvor vi i stedet har brug for at tilføre flere midler til området, siger han.

/ritzau/