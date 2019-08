En række formænd for Venstres kommunalforeninger mener, at Kristian Jensens fokus på stærk blå blok er rigtig.

Det er ikke blot Kristian Jensen (V), som mener, at det er en dum idé for Venstre at forsøge at danne en SV-regering.

En række lokalformænd i Venstre støtter gruppeformandens udtalelse tidligere på ugen om, at en regeringen hen over midten ikke er svaret. Derimod skal der større fokus på at samle en stærk blå blok.

Det skriver Berlingske, som har snakket med 27 ud af partiets 38 kommunalforeningsformænd.

11 støtter gruppeformandens udtalelse, 12 har ikke ønsket at udtale sig om sagen, og de resterende 4 ved ikke, hvad de mener om sagen.

En af dem, der støtter Kristian Jensens kurs, er Jan Lagoni Jacobsen, som er formand for Venstre Esbjerg. Han mener, at partiets linje skal afklares, så slingrekursen stopper.

- Jeg synes, det er vigtigt, man gør det tydeligt, hvad man vil. Så jeg er helt enig med Kristian (Jensen, red.). Det er vigtigt, at man har en klar profil - hvem er i den ene blok og i den anden blok.

- Hvis man pludselig laver al politikken hen over midten, så tror jeg, at det vil styrke yderfløjene. Det vil ikke være godt for landet, siger han til Berlingske.

Jan Lagoni Jacobsen mener ikke, at en regeringen over midten "har nogen gang på jord".

Det var netop for at begrænse de politiske yderfløjes indflydelse, at Venstres partiformand, Lars Løkke Rasmussen, kort inden folketingsvalget i juni sagde, at en SV-regering var hans førsteprioritet.

Og det har Løkke ikke fortrudt. I mandags sagde han, at "de meldinger, Venstre gav i valgkampen, selvfølgelig er nogle, vi vedstår os".

Blot nogle dage gik der, før Kristian Jensen gik imod sin formand i et større interview med Berlingske. Her sagde han, at bedre samarbejde i blå blok var en forudsætning for at komme videre.

- En SV-regering er ikke svaret, og jeg tror, der fra de andre borgerlige partier er en forventning om, at hvis vi skal stå i spidsen for det borgerlige samarbejde, så skal vi også sige det klart og tydeligt, sagde han.

Der er i disse dage sommergruppemøde i Venstre.

