For første gang mødes Dansk Folkepartis formand, Kristian Thuelsen Dahl, med Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, i en større debat. Det er det store parti mod det lille, det etablerede mod opkomlingen.

Pladserne til torsdagens politiske begivenhed på Folkehjem i Aabenraa er for længst revet væk, og medierne har indfundet sig i sjældent talstærkt omfang i Aabenraa.

Her sætter Kristian Thulesen Dahl og Pernille Vermund hinanden stævne i en to timer lang debat, der kommer til at kredse om udlændingepolitik og økonomisk politik.

Hvor stram skal udlændingelovgivningen være, og hvor skal pengene til fremtidiens velfærd komme fra, er blot to af de spørgsmål, der kommer op.

»Det er den første reelle styrkeprøve. Vi får en indikation på, hvor de står i forhold til hinanden. Thomas Funding, politisk redaktør, Avisen Danmark

Interessen er kommet lidt bag på arrangøreren, JyskeVestkysten, der har inviteret sine faste abonnenter til debatten, som bliver ganske interessant at følge, lyder det fra ordstyreren, politisk redaktør ved Avisen Danmark Thomas Funding:

»Det er den første reelle styrkeprøve. Vi får en indikation på, hvor de står i forhold til hinanden, og hvor ondt det kan gøre på Dansk Folkeparti, at der nu for første gang er et parti til højre i udlændingepolitikken. Det er jeg personligt spændt på at se.«

Thomas Funding lover, at debatten bringer de to politikere 'helt ud i krogene af', hvad de mener.

»Det bliver spændende at se, om Pernille Vermund har kvaliteten til at duellere med en af de mest erfarne og dygtige på Christiansborg. Hun risikerer at komme til kort over for ham,« siger han.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Omvendt er timingen heller ikke den bedste for Kristian Thulesen Dahl.

Målingerne er mildt sagt ikke prangende for Dansk Folkeparti for tiden - i Berlingske Barometers gennemsnit af alle målinger er partiet helt nede på 15,4 procent mod 21,1 ved valget i 2015.

Dertil kommer debatten om sundhedsreformen, der heller ikke har været god for Dansk Folkeparti - og Socialdemokratiets udspil om lavere pensionsalder for nedslidte, som formentlig også har flyttet på nogle vælgere.

Endelig har DF-medlemmer forleden beskyldt Kristian Thulesen Dahl for at være for usynlig.

Det bliver spændende at se, hvordan Kristian Thulesen Dahl vil agere i rollen som forsvarer. Han har indtil nu kun været i angreb, men nu er det ham, der bliver angribet Andreas Karker, politisk redaktør, B.T.

»Der er meget på spil for Kristian Thuelsen Dahl. En debat, hvor han ikke vinder på udlændingepolitikken, kan forstærke den nedadgående spiral, og det er dybt kritisk, hvis man sidder fast i en sådan så tæt på et valg,« siger Thomas Funding.

B.T.s politiske redaktør, Andreas Karker, har fulgt Kristian Thulesen Dahl de seneste par dage i Sønderjylland.

»Begge tror selvfølgelig, de vil vinde debatten. Det bliver spændende at se, hvordan Kristian Thulesen Dahl vil agere i rollen som forsvarer. Han har indtil nu kun været i angreb, men nu er det ham, der bliver angrebet,« siger han og fortsætter:

»Pernille Vermund vil beskylde ham for at sidde på hænderne under migrantkrisen. Hvordan mon han vil svare på det?«

Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

Andreas Karker kommer med et bud:

»Jeg kan høre på ham, at han vil slå på, at det var Dansk Folkeparti, der begyndte på forandringerne af udlændingepolitikken tilbage i 2002,« siger han.

Kristian Thulesen Dahl kommer ved aftenens debat til at repræsentere det etablerede: Det gamle parti, selv om det blot har 24 år på bagen.

»Det kan Kristian Thuelsen Dahl godt, men spørgsmålet er, om vælgerne helt forstår det,« siger Andreas Karker.

B.T. dækker debatten i en liveblog fra klokken 17 og følger også op på den, når den er overstået.