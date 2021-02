Eleverne i 0.-4.-klasse kan igen komme i skole fra 8. februar efter faldende coronasmitte, oplyser regeringen.

Fra mandag 8. februar kan de yngste elever i folkeskolen igen indtage klasselokalerne.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) siger mandag på et pressemøde i Eigtveds Pakhus i København, at eleverne i 0.-4.-klasse kan vende tilbage til skolerne.

Det sker, efter at smittetallene med coronavirus er faldet som følge af den seneste tids store nedlukning af samfundet.

- Det er en nålestiksoperation. En meget forsigtig genåbning, fordi den britiske variant af corona stadig vokser i Danmark, siger Magnus Heunicke.

Alle andre skoleelever end eleverne i 0.-4.-klasse vil fortsat være omfattet af de hidtidige restriktioner.

- Det er forudsætningen for, at vi kan bevare kontrollen med epidemien, siger han.

De yngste elever i folkeskolen var senest i skole lige inden jul.

Siden juleferien sluttede i begyndelsen af januar, har eleverne fået fjernundervisning.

Der har dog været mulighed for, at børn har kunnet modtage nødundervisning på skolen, hvis deres forældre har haft behov for pasning for at kunne varetage deres job i den private eller offentlige sektor.

Regeringen indførte en større nedlukning af samfundet efter jul, da smitten med covid-19 var steget betydeligt, og en ny britisk coronamutation truede med at gøre situationen endnu værre.

I løbet af januar har nedlukningen dæmpet smitten betydeligt, og der har i de seneste uger været et stigende pres både fra politiske partier og organisationer for at lade de mindste elever vende tilbage til skolen.

Argumenterne er blandt andet, at smitterisikoen er mindre hos børn, samt at det hæmmer både børnenes trivsel, indlæring og deres forældres arbejdsevne at holde dem hjemme.

Statsminister Mette Frederiksen (S) åbnede torsdag i sidste uge for, at det kunne blive aktuelt at sende de yngste elever tilbage i skolen.

Det gjorde hun, da hun forlængede coronarestriktionerne for blandt andet folkeskolen til og med 28. februar.

Ved den lejlighed sagde statsministeren, at der ville komme en udmelding i begyndelsen af denne uge om, hvorvidt det kan lade sig gøre at sende de yngste elever tilbage i skole.

