Månedsvis af hjemmeundervisning, lukkede fritidsaktiviteter og et natteliv, som stort set har været tvangslukket i 14 måneder.

Corona har sat en stopper for rigtig meget for de unge.

Men nu er der godt nyt for dé unge, der til sommer kan enten afslutter grundskolen eller kan trække en studenterhue ned over hovedet.

Coronaepidemien sætter nemlig ikke en stopper for hverken karamelkast, fejring af sidste skoledag, dimensioner eller studenterkørsel.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) efter offentliggørelse af Ungdomspanelets anbefalinger på Krogerup Højskole i Humlebæk onsdag den 12. maj 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det skal både være muligt at kaste karameller sidste skoledag, have familien med ved overrækkelse af svendebrev eller eksamensbevis og at køre i studentervogn,« siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

De nye retningslinjer betyder dog, at der er visse begrænsninger, når familie og venner skal fejre de unge svende eller studenter.

Eksempelvis anbefaler Undervisningsministeriet, at der højest deltager fem gæster pr. elev, når der skal sættes hue på hovedet efter den sidste eksamen. Og de skal have en negativ coronatest i lommen – hvis de altså ikke er vaccineret.

Samtidig betyder forsamlingsloftet, at der maksimalt må være 500 personer til stede, når der skal afholdes dimission.

Studenter ses her under deres studenterkørsel omkring Viborg, torsdag den 25. juni 2020.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Hvad angår den traditionsrige studenterkørsel, så er det en 'kraftige anbefaling', at alle testes, inden de stiller sig op vognen.

I grundskolen er der mange steder tradition for, at afgangseleverne kaster karameller til de øvrige elever som et fejringsritual.

Det kan i vid udstrækning også lade sig gøre til juni. Men på grund af smitterisikoen anbefales det, at karamellerne kun kastes klassevist – altså til én klasse af gangen – så klasserne ikke blandes.

Men på trods af de mindre begrænsninger så er der altså lagt op til normale skoleafslutninger i den kommende tid.

Noget, som bliver hilst meget velkomment fra den borgerlige side af Folketingssalen.

»De unge har virkelig betalt en høj pris under coronaepidemien. Og når vi nu er så langt i vaccinationen, og smitten desuden er under kontrol – så skal der ikke stå noget i vejen for de unges fejring i hverken grundskolen eller på ungdomsuddannelserne,« siger Katarina Ammitzbøll, ungdomsuddannelsesordfører hos De Konservative.