Det er langtfra bare høflighedsfraser, der bliver langet over frokostbordet, når statsminister Lars Løkke Rasmussen tirsdag middag mødes med den franske præsident Emmanuel Macron.

De to skal diskutere højaktuelle og sprængfarlige emner som sikkerhed mod terror og problemerne med flygtninge og migranter i Europa. Se programmet her.

Fakta Program tirsdag 11.10: Kronprinsparret modtager præsidentparret og deltager i en kranselægning ved monumentet på Kastellet. 11.30: Præsidentparret kører sammen med kronprinsparret til Amalienborg og bliver modtaget af Dronningen. 12.30: Præsidenten deltager i et møde med statsminister Lars Løkke Rasmussen. 14.40: Kronprinsessen besøger sammen med fr. Macron Designskolen på Holmen i København. 15.00: Præsidenten deltager i et møde med Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, og gruppeformænd. 15.45: H.K.H. Kronprinsen deltager sammen med præsidenten og statsministeren i en præsentation af Søren Kierkegaard manuskripter på Det Kongelige Bibliotek. 16.00: Præsidenten og statsministeren deltager i en konference og debat om Europa på Den Sorte Diamant. 20.00: Dronningen er vært ved et gallataffel til ære for præsidentparret

Det sker først ved et møde i Statsministeriet mellem de to regeringschefer under fire øjne og derefter under en arbejdsfrokost.

Lars Løkke og Emmanuel Macron har angiveligt et godt forhold og sms'er for eksempel med hinanden.

Desuden skal de diskutere Europa-politik og »den danske model«. Den franske præsident, som p.t. af mange betragtes som en politisk superstjerne, som mange europæiske politikere ser op til, er meget interesseret i den måde, det danske arbejdsmarked er skruet sammen på, erfarer B.T. fra kilder i Statsministeriet.

I Frankrig har man små, aggressive fagforeninger, mens man i Danmark har store fagforeninger og roligere forhold på arbejdsmarkedet.

Der vil blive en kort mindestund ved Krudttønden på Østerbro, der var midtpunkt for terrorangrebet i 2015. Det sker efter fransk ønske i respekt for ofrene. Angrebet, som blev begået af Omar el-Hussein, kostede filminstruktør Finn Nørgaard livet. Senere samme aften affyrede gerningsmanden også skud foran synagogen i Krystalgade i København. Det kostede Dan Uzan, som stod vagt foran synagogen, livet.

Præsident Macron ønsker at markere, at Danmark og Frankrig står sammen om terrorbekæmpelse.

»Jeg synes, det er rigtig godt, at han besøger Krudttønden. Jeg vil også vise ham mindepladerne, der er sat op på Christiansborg for at ære de to ofre,« siger Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, som også skal mødes med hr. og fru Macron. Det var Pia Kjærsgaard, der tog initiativ til, at mindepladerne blev opsat.

Emmanuel Macron og Lars Løkke Rasmussen har en fælles interesse for cykling og cykelløb. De rendte for eksempel ind i hinanden ved sidste års Tour de France, hvor Lars Løkke benyttede lejligheden til at diskutere en dobbeltbeskatningsaftale. Lars Løkke forventes også at fortsætte charmeoffensiven for at få prologen og to etaper af Tour de France til Danmark i 2021.

De to statsledere vil diskutere Europas fremtid på Det Kongelige Bibliotek i en Q&A-dialog med danske studerende. Lykke Friis, korrespondent på Berlingske og tidligere prorektor, er ordstyrer.

Emmanuel Macrons besøg på Det Kgl. Bibliotek vil desuden stå i Søren Kierkegaards tegn. Den franske præsident vil umiddelbart inden arrangementet i Dronningesalen få fremvist et udvalg af de originale Kierkegaard-manuskripter, der opbevares på Det Kgl. Bibliotek.

Arrangementet i salen er først og fremmest åbent for medlemmer af Det Kgl. Biblioteks studenternetværk Students Only! samt studerende fra Københavns Universitet.

Onsdag morgen besøger Kronprinsen sammen med præsidenten og statsministeren Dansk Industri og deltager her i en fransk-dansk erhvervskonference under temaet 'Transforming France: A Nordic Perspective'.