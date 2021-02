Elever i 0. til 4. klasse kan vende tilbage til skolerne fra den 8. februar.

Det har Folketingets sundhedsordførere netop fået at vide på et møde, der begyndte 16.30.

Desuden indkalder regeringen til pressemøde kl. 18 om genåbning af skolernes mindste klasser.

»De små trænger til at komme i skole, og det koster meget i tabt bruttonationalprodukt, at forældrene ikke kan passe deres arbejde ordentligt,« siger Konservatives sundhedsordfører Per Larsen.

»Jeg håber, at vi er der, hvor sundhedsmyndighderne kommer med en anbefaling om, at vi kan åbne de små klasser,« siger Per Larsen (K).

Regeringens eksperter har lavet beregninger på, om det er forsvarligt at sende de små elever tilbage tidligere end 28. februar.

Deltagerne på mandagens pressemøde er:

Sundhedsminister Magnus Heunicke

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil

Direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm

Direktør i Statens Serum Institut Henrik Ullum

