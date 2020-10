Trods pres fra flere partier ønsker regeringen endnu ikke at udbetale de sidste ugers indefrosne feriepenge.

Sent tirsdag aften kom regeringen sammen med et flertal af Folketingets partier i mål med en aftale om hjælp til virksomheder og kulturliv, som er ramt af coronarestriktioner.

Men selv om et flertal uden om regeringen gerne vil have udbetalt de sidste to ugers indefrosne feriepenge, blev den del ikke en del af den endelige aftale.

Regeringen kommer i stedet for til at indkalde til politiske forhandlinger om feriepengene inden udgangen af november.

- Når det ikke bare lige er at udbetale feriepengene her og nu, er det jo, fordi vi for det første allerede har udbetalt de tre ugers feriepenge i oktober måned, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S).

- Og derfor handler det også nogle gange om, at når der er krise i økonomien, og samfundet er i oprørt farvand, at holde noget krudt tørt i kælderen.

Aftalen om udbetaling af de første tre ugers feriepenge blev indgået i juni. Men i alt er der indefrosset fem ugers feriepenge.

Særligt oppositionen har under forhandlingerne om hjælpepakker presset på for at få lavet en aftale om at få resten af feriepengene udbetalt.

Det var blandt andet det, som fik Dansk Folkeparti og Liberal Alliance til at forlade forhandlingerne mandag.

Venstres finansordfører, Troels Lund Poulsen, lægger ikke skjul på, at han gerne ville have haft udbetalingen af feriepengene med i aftalen.

- Der er selvfølgelig også ting, som Venstre ikke har fået gennemført med den her aftale. Jeg skal ikke lægge skjul på, at vi havde håbet på, at feriepengene kunne blive udbetalt til danskerne, siger han.

Han varsler, at Venstre vil fremsætte et beslutningsforslag for at få feriepengene udbetalt, da der tegner sig et flertal uden om regeringen.

Det består af partier fra begge sider af salen. Foruden Venstre omfatter det Dansk Folkeparti, De Konservative og Liberal Alliance samt SF og Enhedslisten.

Aftalen om hjælp til erhvervs- og kulturlivet kommer, efter at statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde i sidste uge annoncerede, at tiltag for at inddæmme coronasmitte bliver forlænget frem til 2. januar.

Desuden er forsamlingsforbuddet sænket fra 50 til 10 personer i foreløbigt ti uger. Og detailhandlen har fået forbud mod at sælge alkohol efter klokken 22.00.

/ritzau/