Svend Thorhauge har meddelt, at han ikke søger genvalg til posten som landsformand for De Radikale.

Svend Thorhauge genopstiller ikke som landsformand for De Radikale efter seks år på posten.

P1 Morgen refererer fra et brev, som Svend Thorhauge har sendt til partiets hovedbestyrelse.

Han bekræfter i en sms til Ritzau, at han ikke genopstiller til posten, som han blev valgt til i september 2015.

Det skete, tre måneder efter at De Radikale havde indkasseret en lussing ved Folketingsvalget, hvor partiet gik fra 17 til 8 mandater.

Ved det seneste valg i juni 2019 gik De Radikale frem til 16 mandater.

Sidste år kom der en omfattende sexismedebat i Danmark, hvor De Radikale kom i fokus. Ikke mindst på grund af, at partiets daværende politiske leder, Morten Østergaard, viste sig at have været involveret i krænkelser af kvinder.

Det endte med at koste ham posten, som blev overtaget af Sofie Carsten Nielsen.

I denne periode var Svend Thorhauge som partiets organisatoriske formand en del i vælten, også fordi der var interne stridigheder i partiet.

Både Ida Auken og Jens Rohde endte med at forlade folketingsgruppen for at blive henholdsvis socialdemokrat og løsgænger.

/ritzau/