Efter diskussioner om, hvem der vidste hvad om krænkelser, indkaldes R-medlemmer til krisemøde søndag.

De Radikales leder, Sofie Carsten Nielsen, har indkaldt partiets folketingsgruppe til møde søndag. Det oplyser partiet.

Det præcise tidspunkt og sted kendes ikke endnu.

Mødet skal holdes i kølvandet på diskussioner om, hvem der vidste hvad i sager om den tidligere leder Morten Østergaard, som har erkendt at have givet uønsket seksuel opmærksomhed til kvinder i partiet.

I den seneste uge har folketingsmedlemmer fra De Radikale skrevet opslag på Facebook, som har båret brænde til bålet i en regulær krise for partiet.

Morten Østergaard forlod for lidt over en uge siden posten som radikal leder. Det skete, efter at han indrømmede at have lagt en hånd på partifællen Lotte Rods lår for ti år siden.

Sofie Carsten Nielsen blev ny politisk leder.

Senere skrev Østergaard på Facebook, at han for flere år siden blev bekendt med tre sager om, at kvinder havde oplevet uønsket kontakt fra ham.

Siden er folketingsmedlem Katrine Robsøe stået frem som en af de tre.

Ida Auken, der har orlov fra Folketinget, skrev onsdag et langt opslag på Facebook, hvori hun beretter om en konkret episode fra Folkemødet i 2017, hvor Morten Østergaard skulle have befamlet en ung kvinde.

Sofie Carsten Nielsen dækkede over den sag og over upassende opførsel fra Østergaard, skrev Auken. I stedet burde Carsten Nielsen og den øvrige ledelse have grebet ind, skriver hun.

Sofie Carsten Nielsen har torsdag sagt, at hun har haft snakke med Ida Auken om Morten Østergaards adfærd, men at hun ikke har kendt til den konkrete episode.

- Som jeg også har udtalt i medierne, så har jeg ikke lagt skjul på, at Morten for år tilbage har været fuld og pinlig. Og jeg har også uformelt snakket med Ida Auken om Mortens adfærd til fester, og at han ikke altid har opført sig passende, lød det i en kommentar.

Torsdag skrev Martin Lidegaard også et opslag på Facebook, hvori han skriver, at han ikke har grund til at betvivle Ida Auken.

Han skriver også, at ledelsen burde have grebet ind.

B.T. kan torsdag aften fortælle om en sms afsendt søndag fra Sofie Carsten Nielsen til Ida Auken.

I sms'en fastholder Sofie Carsten Nielsen, at hun ikke er blevet informeret af Auken om krænkelsessagen fra 2017. Men hun skriver også, at der har været samtaler om Østergaards opførsel.

- Jeg kan af et ærligt hjerte sige, at det har du aldrig fortalt mig om. Vi har talt om mange gange, at Morten var klam, at han har taget dig på røven fx, lyder det i sms'en ifølge B.T.

