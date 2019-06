Morten Østergaard vil ikke "vil stirre stift ned i det radikale partiprogram" i regeringsforhandlinger.

Mette Frederiksens (S) formentlig kommende regering skal ikke begynde på politiske krykker, som det var tilfældet i 2011, hvor Socialdemokratiet, SF og De Radikale dannede regering.

Det siger De Radikales leder, Morten Østergaard, der er med til regeringsforhandlingerne hos Socialdemokratiet.

- Vi ønsker ikke at jorde nogen, men vi ønsker, at det, der kommer ud af de forhandlinger, vi fører, er levedygtigt. Og at det er stabilt, og at det ikke humper af sted på krykker, siger han.

Tilbage i 2011 blev SF trynet i regeringen, hvor De Radikale dikterede en del, og i sidste ende trådte SF ud af regeringen.

Socialdemokratiet vil denne gang danne en ren S-regering, men det kræver støtte fra De Radikale, SF og Enhedslisten. Det er primært de tre partier, som i disse dage forhandler med S-formand Mette Frederiksen.

For en stund er forhandlinger sat i bero på grund af Folkemødet på Bornholm. Og det er netop her, at Morten Østergaard åbner for, at også De Radikale formentlig kommer til at bøje sig ind mod de andre.

De Radikale og Enhedslisten står eksempelvis langt fra hinanden, når det gælder den økonomiske politik.

- Jeg er optaget af, at regeringen ikke fødes i konflikt, men at den fødes i samarbejdets ånd. Det er det signal, jeg ønsker at sende.

- Det handler ikke om, at nogen kan sidde med scorekortet bagefter og sige, hvem der vandt, og hvem der tabte. Det handler om at bringe Danmark ind i 2020'erne på en ordentlig og tillidsfuld måde, siger Østergaard.

- Vi skal ikke stirre stift ned i det radikale partiprogram. Det, vi stirrer på, det er vejen frem og en mulighed for at finde en fælles fodslag om den, siger han.

/ritzau/