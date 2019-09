De penge, der finansierer håndværkerfradraget, skal i stedet gå til uddannelse, mener De Radikale.

Det skal være slut med at trække udgifter til tømreren eller rengøringshjælpen fra i skat.

Sådan lyder det fra de De Radikale, der vil afskaffe boligjobordningen - også kendt som håndværkerfradraget - og i stedet bruge pengene på uddannelse.

Forslaget vil partiet tage med til de kommende finanslovsforhandlinger, fortæller politisk ordfører Sofie Carsten Nielsen.

- Det er et fradrag, som de fleste af os, der har nok i forvejen, får til håndværkere eller rengøring.

- Der kommer ikke flere arbejdspladser ud af det. Det viser, at det er ting, vi alligevel får gjort, siger hun.

Ordningen koster omtrent 500 millioner kroner om året.

De Radikale foreslår i stedet at bruge 300 millioner kroner på at afskaffe uddannelsesloftet, som har gjort, at man ikke kan tage en ny videregående uddannelse på samme niveau i de første seks år, efter at man har færdiggjort den første.

- Uddannelsesloftet har været en fejl fra dag ét og har haft større konsekvenser, end det var tiltænkt.

- Helt ned i folkeskolen tænker og bekymrer børn og unge sig om, hvad de skal vælge og lave resten af livet.

- Det er et det helt modsatte, vi har brug for. Ingen ved, hvordan fremtidens arbejdsmarked ser ud. Jobbene skifter, og vi har brug for unge, der kan flytte sig rundt, og det gælder selvfølgelig også på uddannelse, siger Sofie Carsten Nielsen.

Derudover vil De Radikale styrke humanistiske, merkantile og samfundsvidenskabelige uddannelser med 290 millioner kroner.

Forslaget om at skrotte håndværkerfradraget er ikke nyt. I juli var De Radikale sammen med SF og Enhedslisten ude at sige, at det skulle afskaffes.

Dengang var det dog primært den grønne omstilling, der var i fokus, i forhold hvad pengene så skulle bruges til.

Hos Socialdemokratiet vil finansordfører Christian Rabjerg Madsen ikke sige, om regeringen er klar til at sløjfe håndværkerfradraget.

- Men det er klart, at det her med at styrke vores uddannelser til gavn for både de unge mennesker og vores virksomheder ikke er forslag, som ligger langt fra, hvordan vi selv gerne vil styrke Danmark, siger han til DR.

/ritzau/