Politisk leder Morten Østergaard siger, at De Radikale ikke kan gå med i en aftale, der lukker regionsrådene.

De Radikale har et konkret forslag med til finansminister Kristian Jensen (V), når partiet torsdag morgen møder frem til forhandlinger om sundhedsreformen. Del forhandlingerne op i to.

VLAK-regeringen har hidtil forhandlet med Dansk Folkeparti og Alternativet om blandt andet en nedlæggelse af landets fem regionsråd.

Regeringen vil erstatte de fem regionsråd med 21 sundhedsfællesskaber, der skal sikre, at sygehus, egen læge og kommuner arbejder bedre sammen.

De Radikale, som er eneste parti, der er med til torsdagens forhandlinger med regeringen, siger imidlertid nej til at afskaffe regionsrådene.

Partiets politiske leder, Morten Østergaard, kalder lukningen for "et demokratisk eksperiment i fuld skala med vores sundhedssystem".

- Derfor er min opfordring til regeringen at adskille tingene og lave forhandlingerne i to spor.

- Dansk Folkeparti og Alternativet vil antageligvis gerne afskaffe regionerne, og det kan man så aftale med dem.

- Mens vi er optaget af at skabe ro og tryghed på sundhedsområdet, og derfor vil vi gerne lave en aftale om dem, det handler om, patienterne, siger Morten Østergaard.

Han har hidtil, selv om De Radikale er imod at lukke regionsrådene, ikke ønsket at stille ultimative krav om, hvad hans parti vil kunne acceptere for at gå med i en aftale om sundhedsreformen.

Spørgsmål: Er det stadig muligt, at I vil kunne se jer selv i en aftale, der indebærer en lukning af regionsrådene?

- Nej. Når jeg opfordrer til, at man nu tager konsekvensen af det her og deler forhandlingerne op, skyldes det, at jeg ikke mener, at regeringen har været i stand til at producere de svar, vi har efterspurgt.

- Nemlig hvad er det reelt for en beslutningsstruktur, der skal træde i stedet for. Lige så meget sympati jeg har for demokratiske eksperimenter, herunder borgerinddragelse, lige så lidt villige er vi til at lade eksperimenter træde i stedet for en struktur, som lige nu fungerer.

- Jeg tror, man gisper efter vejret ude på afdelingerne. Både hos patienter og personale, ved tanken om, at det, man har i dag, skal erstattes af et eksperiment, siger Morten Østergaard.

/ritzau/