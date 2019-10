Litteraturen skal være en del af den offentlige samtale, mener De Radikale. Gratis bøger er vejen frem.

Den danske befolkning skal i højere grad diskutere dansk litteratur i stedet for bare at snakke om tv-serier med familie, venner og kolleger.

Sådan lyder meldingen fra De Radikale, som vil have, at staten to gange om året skal finansiere indkøbet af "en bemærkelsesværdig dansk skønlitterær bog", som skal gives gratis væk på biblioteker eller hos boghandlere.

Det skriver Politiken.

- Vi vil gerne prøve at gøre litteraturen til en del af den offentlige samtale igen. Vi taler rigtig meget om tv-serier i dag. Men den der store samtale om bogen den litteratur, der bliver skrevet i Danmark af høj kvalitet, har vi ikke rigtig længere.

- Så det er ikke bare et forsøg på at få folk til at læse mere, men også noget af det samme, så vi kan snakke om det sammen, siger kulturordfører Zenia Stampe til Ritzau.

Forslaget er en del af De Radikales finanslovsudspil for 2020, som partiet fremlægger mandag.

Ifølge Zenia Stampe skal det være eksperter, som udvælger de gratis bøger, så det ikke bliver politisk. Derudover skal det ikke nødvendigvis være den bedste bog.

Det skal være en bog, der viser et bredt udsnit af dansk litteratur.

- Jeg tror ikke, at der er nogen forfattere, der bliver kede af, hvis de ikke bliver udvalgt. Det her er også en måde at sætte dansk litteratur på dagsordenen og få os til at snakke om den.

- Jeg tror, at det vil føre til, at folk vil købe endnu flere bøger, fordi de vil genforelske sig i bogen. Det håber vi i hvert fald, siger Zenia Stampe.

Hun håber, at man med initiativet kan skabe en slags national bogklub.

Stampe mener ikke, at det vil være det samme bare at få eksperter til at anbefale bøger, som befolkningen så kan låne gratis på biblioteket.

- Jeg tror, at der er lidt mere svung i at gå op på biblioteket eller ned i boghandleren og få en gratis bog end bare at læse en anbefaling. For dem bliver der jo lavet rigtig mange af.

- Og så er en del af initiativet også, at der skal gives penge til læsearrangementer, så lokale boghandlere eller biblioteker kan lave arrangementer omkring den her bog, siger hun.

Finansieringen af deludspillet vil ifølge Zenia Stampe fremgå af det bredere finanslovsudspil, som partiet præsenterer mandag.

/ritzau/