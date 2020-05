De Radikale kommer med udspil til klimatiltag, partiet mener, at Folketinget bør blive enige om inden sommer.

Da coronakrisen pludselig overtog både landets og Christiansborgs opmærksomhed, blev forhandlingerne om de længe ventede klimahandlingsplaner sat på hold.

Men statsminister Mette Frederiksen (S) har lovet, at Folketinget inden sommerferien skal have den første klimahandlingsplan på plads.

De Radikale åbner drøftelserne med et udspil til de beslutninger, partiet mener, at Folketinget skal tage inden sommerferien.

- Klimakrisen er ikke blevet mindre påtrængende på grund af coronakrisen, men til gengæld har vi nu et bedre beslutningsgrundlag, og vi er klar med det, vi synes, man skal beslutte inden sommerferien, siger De Radikales politiske leder, Morten Østergaard.

Blandt andet foreslår De Radikale at forbyde salget af fossile biler - altså benzin- og dieselbiler - allerede i 2025.

Desuden skal det offentlige med det samme udelukkende købe biler, busser, skraldebiler og så videre, der er kører på grønne alternativer til benzin.

Partier foreslår også, at oliefyr skal forbydes i 2025 og vil indføre en pulje på 900 millioner kroner, der kan give ejere en pose penge for at udskifte oliefyr.

De første 15.000, der udskifter oliefyr, skal have 30.000 kroner, de næste 15.000 kroner kan få 20.000 og de næste 15.000 kan få 10.000. Herefter skal det være udskiftning på egen regning.

Udspillet er ikke De Radikales fulde klimapolitik, men de beslutninger, partiet vurderer, man kan træffe inden sommerferien.

Den samlede plan vil ifølge De Radikale få Danmark halvvejs i mål med at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent sammenlignet med niveauet i 1990, som et flertal er enige om med aftalen om en klimalov.

Støttepartiet De Radikale har truet regeringen med at trække støtten, hvis der ikke er en endelig klimahandlingsplan klar inden 5. juni.

Til det siger Morten Østergaard nu:

- Så længe regeringen signalerer, at den er klar til at lave en aftale, så er der ikke grund til at trække i kæden. Men jeg vil også sige, at vores tålmodig her er begrænset, siger han.

- Så hvis det viser sig, at det bare er slesk tale og billig portvin, så vil vi meget hurtigt melde os på banen med mere krads retorik.

Til at finansiere forslagene sætter De Radikale 20 milliarder kroner af fra 2020 til 2030 fra råderummet.

Det vil sige, at partiet vil dedikere en del af råderummet til at være et grønt råderum på gennemsnitligt to milliarder årligt.

/ritzau/