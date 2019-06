Der er "masser" af knaster tilbage i forhandlingerne. Men de er politiske ikke parlamentariske, siger R-leder.

- Vi har masser af god vilje med. Og som bekendt: Hvor der er vilje er der også en vej.

Sådan lyder det fra De Radikales leder, Morten Østergaard, forud for aftenens forhandlinger med Mette Frederiksen om dannelsen af en ny regering.

Udsagnet kunne umiddelbart lyde som om De Radikale begynder at åbne for en aftale. Men Morten Østergaard tilføjer hurtigt, at han er "selvfølgelig" er i tvivl om, hvorvidt partierne overhovedet kan blive enige om en ny regering.

- Jeg ser masser af knaster i forhandlingerne endnu. Der er masser af områder, som vi ikke har berørt. Der er mange steder, hvor der ikke er svar på, hvordan man vil betale for ambitionerne på blandt andet klima og uddannelse, siger Morten Østergaard.

Flere af de øvrige partier i forhandlingerne oplever, at det er meget svært at tolke Morten Østergaard.

Er han parat til et kompromis som SF og Enhedslisten lægger op til? Vil han stå stejlt på, at De Radikale skal have gennemtrumfet partiets politik, selvom partiet kun har 16 af rød bloks 91 mandater?

Eller er han i virkeligheden mest af alt ved at forsøge at mase sig ind i regeringen ved at stille nye og svære krav til Mette Frederiksen?

Før dagens andet møde hos Mette Frederiksen afviser Morten Østergaard, at han kræver ministerposter til De Radikale:

- For os er det politiske det vigtigste. Vi har sagt, at vi ikke er bange for at tage ansvar, men det er politikken og retningen, der er det vigtigste for os, siger Morten Østergaard.

Morten Østergaard er kommet under stigende pres i forhandlingerne. Her lyder der fra flere af de øvrige partier utilfredshed med, at De Radikale møder op med nye krav, som ikke tidligere var del af forhandlingerne.

Flere kilder bekræfter uafhængigt af hinanden, at Morten Østergaard desuden tidligere i forløbet har talt for, at De Radikale skal have en særaftale med Socialdemokratiet ved siden af det fælles papir, som alle partierne ellers forhandler om. Det krav er blankt blevet afvist af de øvrige partier.

I forhold til det politiske indhold er det især udlændingepolitikken og økonomien, som skiller parterne. På udlændingepolitikken begynder der at tegne sig nogle åbninger omkring kvoteflygtninge, bedre vilkår for de afviste asylsøgere og deres børn på Sjælsmark og måske et farvel til øen Lindholm.

Her har Morten Østergaard dog gjort det klart på det nyligt overståede Folkemøde på Bornholm, at han ønsker et "systemskifte", hvor Dansk Folkeparti og "symbolpolitikken" bliver sat uden for døren. Hvor langt det krav rækker er uklart.

Samtidig har Morten Østergaard også stillet et ultimativt krav om, at en ny regering skal øge arbejdsudbuddet og råderummet. Ellers vil han aktivt blokerer for dannelsen af en ny regering. De økonomiske krav kan blive svære at overbevise de øvrige partier om.

De andre partier afviser De Radikales centrale krav om, at beløbsgrænsen for, hvad en borger uden for EU skal tjene for at kunne arbejde i Danmark skal sænkes fra 427.000 kroner til 325.000 kroner.

- Vi har ikke travlt, det vigtigste er, at vi kommer afsted i den rigtige retning, siger Morten Østergaard.

/ritzau/