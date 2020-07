De Radikale kalder aftale om budget og genopretning i EU for epokegørende. Klima står ikke så stærk som håbet.

Efter et 90 timer langt topmøde har EU's stats- og regeringschefer tidligt tirsdag morgen indgået en aftale om et budget og en genopretningsfond på samlet 1824,3 milliarder euro.

30 procent øremærkes klima og klimamål, og på dette punkt havde De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, håbet på mere.

- Der kan og vil blive sagt meget om forskydninger i denne aftale. Klima står for eksempel ikke stærkt som håbet, skriver han på Twitter.

Han kalder dog samtidig aftalen for et "epokegørende skridt for fælles hjælp ud af coronakrisen" og ønsker tillykke til alle.

Enhedslistens EU-ordfører, Søren Søndergaard, mener derimod, at chancen for at modernisere EU-budgettet er glippet. Ifølge ham går størstedelen til traditionel landbrugsstøtte og omdiskuterede strukturfondsmidler.

- Indholdet i klimaposterne er uklare og kan ikke sikre den nødvendige omstilling, skriver han på Twitter.

