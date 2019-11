De Radikale og Enhedslisten ser fortsat meget forskelligt på finansiering. R og S kæmper på andre fronter.

Et overordnet set godt forhandlingsklima. Små skridt i den rigtige retning. Men stadig ikke helt nær en aftale om finansloven for næste år.

Det er konklusionen efter fredagens fælles forhandlingsmøde mellem S-regeringen samt De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet.

Her præsenterede finansminister Nicolai Wammen (S) de øvrige partier for det, som han håber bliver den endelige skitse for finansloven.

Uenigheder er der fortsat nok af efter det omkring fire en halv time lange forhandlingsmøde. Flere af dem har De Radikale som den ene part.

- Den primære armlægning for mig er med Socialdemokratiet. Vi vil have mere tryk på CO2-reduktionen, flere lærere i folkeskolen og en bedre integration, siger politisk leder Morten Østergaard (R).

Han mener, at hans parti kæmper en - af og til ensom - kamp for et meget højt ambitionsniveau i forhandlingerne.

- Jeg er bare så optaget af, at folk, der har håb til det nye flertal, der er skabt, ikke bliver skuffede over det, de ser. Derfor holder jeg stædigt ved på alle tre områder, siger Morten Østergaard.

Hvad angår mere fokus på en forbedret integration kæmper han mod Nicolai Wammen.

Finansministeren har hidtil ikke givet udtryk for, at Socialdemokratiet agter at ændre på den stramme udlændingepolitik.

- Socialdemokratiet og Radikale Venstre ser forskelligt på udlændingepolitikken, og det er sådan, det er, konstaterer Nicolai Wammen tørt.

- Det betyder ikke, at vi ikke sammen kan lave en rigtig god finanslov, tilføjer finansministeren.

Mens Morten Østergaard strides med regeringen om integration, så er De Radikale involveret i noget af et hundeslagsmål med især Enhedslisten, når det handler om finansieringen af fremtidens velfærdssamfund.

Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, mødte frem til fredagens forhandlinger med en spids besked om, at en finanslovsaftale egentlig kunne ligge klar, hvis ikke "nogle" kørte deres eget løb.

- Vi skal snart til at blive færdige, siger Pernille Skipper efter forhandlingerne.

- Det er i hvert fald tydeligt i dette forløb, at Enhedslisten og Radikale Venstre har nogle uenigheder. Særligt når det kommer til den økonomiske politik, og hvem der bør løfte de største byrder i vores velfærdssamfund, siger hun.

Enhedslisten vil modsat De Radikale blandt andet hæve arveafgiften, mens Enhedslisten afviser De Radikales ønske om at hæve loftet over aktiesparekontoen.

- Det er vigtige finansieringselementer, fordi de bidrager til at finansiere velfærden, og også fordi det ikke er helt almindelige mennesker med almindelige indkomster, der skal bidrage, siger Pernille Skipper.

- Så det er vigtigt for os, at sådanne finansieringselementer bliver inde i skitsen og ikke bliver erstattet af noget, der sender regningen det forkerte sted hen, siger hun.

Lørdag fortsætter forhandlingerne. Der er dog lagt en pause ind, hvor SF-formand Pia Olsen Dyhr kan fejre sin 48-års-fødselsdag. Hun får næppe en finanslov i fødselsdagsgave, men måske kan den komme søndag.

/ritzau/