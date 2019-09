Morten Østergaard siger på De Radikales landsmøde, at tolkegebyret er symbolpolitik af værste skuffe.

Det er på høje tid at komme af med det omstridte tolkegebyr, som oven i købet er dyrt at administrere for regionerne.

Det er meldingen fra De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, søndag på partiets landsmøde i Nyborg.

- Af et flertal, som vi ikke er en del af, er vi blevet pålagt at opkræve et tolkegebyr, som nu koster mere for regionerne i administration, end de får ind i kassen, og som ifølge sundhedspersonalet er rigtig dårlig sundhedspolitik.

- For den første forudsætning for at kunne behandle folk ordentligt, er, at man er sikker på, at man kan tale sammen og forstår, hvad patienten siger.

- Og den anden vej hvad lægen forsøger at kommunikere til patienten, siger Morten Østergaard i sin afsluttende tale ved landsmødet.

De Radikale er lige som S-regeringens øvrige støttepartier, SF og Enhedslisten, modstander af tolkegebyret.

Det blev indført sidste år af VLAK-regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet,

Tolkegebyret er et gebyr på mellem cirka 200 kroner og 1700 kroner, som personer, der har været i Danmark i over tre år, skal betale, hvis man har behov for en tolk hos lægen eller ved sygehusbesøg.

Gebyret har mødt kritik fra Danske Regioner og foreninger som Danske Patienter og Lægeforeningen.

DR har afdækket, hvordan ordningen har været svær og ikke mindst dyr at administrere.

I denne uge kunne DR fortælle, at de fem regioner i Danmark kun har fået knap fire millioner kroner ind af samlet ti millioner kroner, som regionerne skulle inddrive fra tolkegebyret.

Ifølge mediet har regionerne estimeret brugt knap syv millioner kroner på at administrere ordningen.

Formanden for Region Syddanmark, Stephanie Lose (V), der også er formand for Danske Regioner, har opfordret til, at tolkegebyret bliver afskaffet.

- Er der et menneske i Danmark, som mener, at der kommer flere flygtninge til os, hvis folk ikke skal betale et tolkegebyr, hvis de er blevet syge, siger Morten Østergaard.

- Det er symbolpolitik af værste skuffe og et af dem, hvor det er så alvorligt, at det risikerer at gøre skade.

- Så til alle dem, der ved festlige lejligheder siger, at de vil lytte til de offentligt ansatte, og at de vil fjerne bøvl og bureaukrati: skulle vi ikke starte med tolkegebyret i sundhedssektoren, siger De Radikales leder.

/ritzau/