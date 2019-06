Morten Østergaard vil have økonomisk og værdimæssigt fundament på plads, før hans parti vil lukke delaftaler.

De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, kalder onsdagens regeringsforhandlinger med Socialdemokratiet for "et skridt frem og to tilbage".

Han afviser, at De Radikale kan være med til at lukke delaftaler om for eksempel klima, inden det økonomiske fundament er på plads.

- Vi kommer selvfølgelig, når socialdemokraterne ønsker at se os. Men det, vi siger, er, at stille op til at lukke dele af aftalen, før vi har det økonomiske og værdimæssige fundament på plads, det gør vi altså ikke, siger han efter at være kommet ud fra forhandlingslokalet.

- Derfor har vi også sagt, at vi må tilbage til de ting, der handler om økonomien, der handler om fattige børn, børnene på Sjælsmark.

- De ting må vi have styr på som grundlag for at gå videre og lukke andre også vigtige områder som uddannelse, daginstitutioner og klima, siger Morten Østergaard.

Han afviser efter De Radikales individuelle forhandlinger med Socialdemokratiet, at hans parti tager klimaet som gidsel i forhandlingerne.

- Det handler om, at hvis klimaet skal blive til noget, så skal der også være et økonomisk fundament.

- Vi har også hele vejen igennem sagt at man kan ikke ligesom tage det ene område og sige, at det er på bekostning af det andet område.

- Derfor er der meget fælles gods på klimaområdet. Jeg synes også, der er noget, der tyder på, at vi kan få en god ambitiøs klimapolitik. men man kan netop ikke trække det foran og sige, at så går det nok med det andet.

- Vi er nødt til at have styr på det samlede, ikke mindst det økonomiske fundament, siger Morten Østergaard.

Senere besluttede De Radikale sig for ikke at dukke op til de fælles forhandlinger, som Mette Frederiksen havde indkaldt til onsdag klokken 18 om det grønne område.

